Уголовное дело из-за покушения в Воронежской области События дня. ФАН-ТВ

Заседание Госсовета по аграрной политике
Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное аграрной политике государства. Российский лидер отметил, что именно на селе живет более половины российских граждан с низкими заработными платами — около 53%. Следовательно, первостепенная общенациональная задача по снижению и преодолению бедности в стране в существенной степени имеет «сельское измерение».
«Следующая системная проблема — средняя зарплата в сельском хозяйстве. Она составляет примерно две трети только от средней по экономике. Обращаю на это внимание прежде всего работодателей. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент указал на то, что у аграриев и сельских территорий нет своего отдельного профильного национального проекта. Однако подчеркнул, их интересы должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств четко, предметно скоординированы.
«В мае этого года была принята госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Люди заметили, понимают, изучают ее, ждут от нее результатов. Она нацелена на поддержку инициатив, что называется, на земле, проектов действительно важных, актуальных для конкретных сел, поселков, их жителей, местного бизнеса», — отметил российский лидер.
Также глава государства обратил внимание на продовольственную безопасность. В стране должны быть гарантированы не только объемы производства, но и качество продукции. А в целом определяющим для России остается принцип устойчивого развития, а это — нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях.
Экс-полицейские в тюрьме за изнасилование
Кировский суд Уфы поставил точку в громком деле об изнасиловании коллегами дознавательницы МВД. Эдуарда Матвеева осудили на семь лет, Салавата Галиева и Павла Яромчука на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд постановил взыскать с каждого из осужденных по одному миллиону рублей в качестве компенсации морального ущерба потерпевшей. Напомним, громкий скандал в полиции Башкирии разогрелся в октябре 2018 года. Тогда 23-летняя дознавательница обвинила в изнасиловании трех офицеров правоохранительных органов. Согласно ее заявлению, они выпивали в кабинете одного из фигурантов дела, после чего набросились на нее. Судебные разбирательства начались еще в ноябре 2018 года. И вот после 14 месяцев и нескольких отложенных слушаний приговор по громкому уголовному делу все-таки вынесен.
Уголовное дело из-за покушения
Если в одном деле поставили точку, то в другом следствию еще предстоит разобраться. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в связи с покушением на главу Рамонского района. Николай Фролов получил ранения, когда около 8 часов утра 26 декабря открыл дверь своей Kia Sorento на улице Ильинского. В результате сработало взрывное устройство, предположительно, закрепленное под капотом. По данным региональных властей, его жизни ничего не угрожает. Он проходит лечение в одной из воронежских больниц. Власти области держат ситуацию на контроле, а также оказывают всю необходимую помощь пострадавшему. Заместитель губернатора области Виталий Шабалатов считает, что глава Рамонского района не имел явных конфликтов. Местные жители также говорят, что он человек деятельный и неконфликтный. Заботливый муж и отец двух дочерей. 43-летний Николай Фролов является уроженцем региона, а должность главы Рамонского района он занял в июле 2018 года.