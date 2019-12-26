Уголовное дело из-за покушения в Воронежской области События дня. ФАН-ТВ

Заседание Госсовета по аграрной политике

Владимир Путин провел заседание Государственного совета, посвященное аграрной политике государства. Российский лидер отметил, что именно на селе живет более половины российских граждан с низкими заработными платами — около 53%. Следовательно, первостепенная общенациональная задача по снижению и преодолению бедности в стране в существенной степени имеет «сельское измерение».

«Следующая системная проблема — средняя зарплата в сельском хозяйстве. Она составляет примерно две трети только от средней по экономике. Обращаю на это внимание прежде всего работодателей. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент указал на то, что у аграриев и сельских территорий нет своего отдельного профильного национального проекта. Однако подчеркнул, их интересы должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств четко, предметно скоординированы.

«В мае этого года была принята госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Люди заметили, понимают, изучают ее, ждут от нее результатов. Она нацелена на поддержку инициатив, что называется, на земле, проектов действительно важных, актуальных для конкретных сел, поселков, их жителей, местного бизнеса», — отметил российский лидер.

Также глава государства обратил внимание на продовольственную безопасность. В стране должны быть гарантированы не только объемы производства, но и качество продукции. А в целом определяющим для России остается принцип устойчивого развития, а это — нацеленность на заметный, значимый рост качества жизни в сельских территориях.