Нью-Дели, 26 декабря. Пять человек погибли в перестрелке между военными Индии и Пакистана, произошедшей вдоль границы Кашмира. Об этом сообщило агентство Anadolu Ajansi.

По данным СМИ, погибли трое индийских солдат и два военнослужащих Пакистана. Стороны обвиняют друг друга в провоцировании конфликта на оспариваемой обеими странами территории.

Весной аферист Евгений Шабаев, который часто поставлял антироссийские фейки западным изданиям, заявлял, что в Индии якобы присутствует ЧВК «Вагнера». Мошеннику позвонил неизвестный пранкер, представившийся специальным корреспондентом информационного агентства France-Presse, и задал вопрос о ЧВК. В ответ Шабаев, пытающийся выдать себя за «военного эксперта», около двух минут рассказывал, что ЧВК якобы нанял Китай, чтобы проводить в Индии «спецоперации» против ядерной державы Пакистана.