Донбасс сегодня: армия Киева ударила по остановке с людьми, «эпидемия» суицидов косит ВСУ

Донбасс, 26 декабря. В Горловке на остановку пассажирского транспорта прилетел боеприпас ВСУ, ранен мирный житель. Командование ООС принимает срочные меры для остановки самоубийств в армии. ВСУ размещают зенитки вблизи жилых домов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинская армия произвела по территории ЛНР и ДНР четыре обстрела. Луганчане отметили стрельбу из минометов и гранатометов в направлении населенных пунктов Нижнее Лозовое и Калиновка. В Донецкой Народной Республике ранения получил мирный житель, имеются разрушения жилой инфраструктуры. Огонь велся из минометов, боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

В Горловке осколочные ранения получил мужчина 1970 года рождения, который в момент прилета украинского боеприпаса находился на остановке общественного транспорта. В Старомихайловке на донецком направлении обороны огнем из боевой машины пехоты повреждено пять жилых домов. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ДНР Ольга Черногор в беседе с корреспондентом ФАН сообщила, что по указанным выше фактам возбуждены уголовные дела в отношении украинских командиров по статье 229 Уголовного кодекса ДНР («Совершение террористического акта»).

В украинских воинских частях работают мобильные группы психологов

Катастрофическая ситуация с суицидами складывается в передовых частях и соединениях украинской армии в Донбассе. Очередное самоубийство военнослужащего произошло в Луганской области в одном из подразделений 59-й мотопехотной бригады. По информации спикера Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, причиной самоубийства солдата стал отказ командиров в просьбе предоставить увольнение на похороны матери. Военнослужащий покончил с собой, находясь в суточном наряде.

Военная полиция расследует это происшествие. С целью профилактики суицидов штаб Объединенных сил направил в армейские подразделения мобильные группы военных психологов. В их задачи входит анкетирование личного состава на предмет выявления склонных к самоубийству. Из имеющихся анкет будет создана электронная база данных. Анкетировать будут весь личный состав подразделений.

ВСУ размещают зенитные установки в жилом секторе

Подразделения украинской армии продолжают практику установки боевой техники в населенных районах в зоне силовой операции. Разведка Народной милиции ЛНР доложила о нахождении семи боевых машин пехоты вблизи Попасной Луганской области. Техника принадлежит 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Также в селе Кряковка замечены три зенитных установки ЗУ-23, которые имеются в распоряжении 93-й мехбригады ВСУ. Указанная информация подтверждается и данными из отчетов ОБСЕ.