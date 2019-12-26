Россия призвала Турцию начать выполнять меморандум 2018 года по Идлибу

Москва, 26 декабря. Российские власти ждут, что Турция начнет реализовывать заключенный в 2018 году меморандум по сирийскому Идлибу. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В первую очередь речь идет о создании демилитаризованной зоны, а также о размежевании террористов и представителей так называемой умеренной оппозиции.

«Очевидно, что нельзя бесконечно долго мириться с террористическим анклавом в Идлибе. И в этой связи Россия выступает за активизацию мер по полному выполнению сочинского меморандума по Идлибу», — отметила Захарова, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что 18 сентября 2018 года был подписан меморандум по сирийской провинции Идлиб, которая в настоящий момент контролируется боевиками. Документ состоит из 10 пунктов. В частности, он предполагает создание демилитаризированной зоны глубиной 15-20 км, вывод оттуда боевиков, вывод тяжелого вооружения сирийской оппозиции (танки, артиллерия, ракетные системы залпового огня). Контролировать зону должны российские и турецкие патрули.

Аналогичные меры в настоящее время (создание зоны безопасности, вывод боевиков, патрулирование) в настоящее время осуществляются с участием Турции на севере Сирии, но не в Идлибе.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.