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Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

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Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

Турция перебросила около 300 боевиков в Ливию, чтобы те сражались на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Боевиков доставили в Триполи по воздуху из турецкого аэропорта Газиантеп на турецких военных самолетах в ночь с 24 на 25 декабря, сообщает информагентство STEP News со ссылкой на источник.

Головорезы в Триполи

За оборону Триполи с окопавшимися там боевиками ПНС Ливии сирийским джихадистам посулили зарплату в размере от двух (для рядовых бойцов) до трех (для командиров) тысяч долларов, также их обеспечат питанием и боеприпасами. Речь идет о боевиках «Сирийской национальной армии» — альянса группировок вооруженной оппозиции, противостоящей власти президента САР Башара Асада. Бойцы так называемого «третьего корпуса» СНА отправились в Ливию во главе с командиром бригады Фахимом аль-Иссой.

Так называемое «министерство обороны», подчиняющееся террористам ПНС Ливии, опровергло сведения о переброске новой порции живой силы для противостояния Ливийской национальной армии (ЛНА). Впрочем, информация о помощи засевшим в Триполи группировкам появлялась уже столько раз, что от отрицания суть вопроса не изменится. Турция нарушает эмбарго на поставки оружия на территорию Ливии, а также перебрасывает по морю и по воздуху боевиков.

Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

В Триполи и его окрестностях засели бандформирования, которые терроризируют мирное население, под их контролем находится тюрьма «Митига», известная пытками и бесчеловечными условиями содержания заключенных. Среди узников «Митиги» - двое российских социологов, которых незаконно держат в заключении без предъявления каких-либо обвинений.

Тюрьма «Митига» контролируется боевиками банды RADA («Специальные силы сдерживания»), которыми командует Абд аль-Рауф Карра. ООН обвиняет членов группировки в нарушении прав человека из-за пыток, незаконных арестов и казней. По идее, триполийские боевики должны подчиняться так называемому ПНС Ливии, но фактически само «правительство» и его глава Файез Саррадж находятся в полной зависимости от них и связанных с ними таким запрещенными в России террористическими организациями как «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1.

Переброска боевиков — основная политика Анкары

Анкара далеко с самого начала конфликта отправляет живую силу в помощь воюющим на стороне так называемого ПНС бандитам. Так Турция находит пристанище для боевиков из сирийского Идлиба и отправляет их в Триполи воевать против войск Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

ЛНА проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью очистить от террористов ПНС территории Ливии. Боевики получили полный контроль над страной  после произошедшей в 2011 году гражданской войны, окончившейся свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящий момент большая часть Ливии контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченной террористами ПНС Ливии столицы — города Триполи.

Также Турция, игнорируя эмбарго на поставку вооружений, присылает террористам ПНС оружие и военную технику. Недавно на военной части аэродрома «Митига» авиация ЛНА взорвала грузовой Boeing-747 с большим количеством оружия и техники из Турции. Были обнаружены многочисленные факты перевоза военных грузов по морю в порты, захваченные бандформированиями ПНС. Так, 18 мая в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС.

По имеющейся информации, в Ливии на данный момент находится до 800 наемников турецкой ЧВК SADAT, около 600 бойцов спецназа и около шести тысяч боевиков из Идлиба. Только с июня «ливийским экспрессом» из Турции на север Африки доставлено более 25 тысяч тонн грузов военного назначений.  О многочисленных фактах переброски вооружения и техники для боевиков ПНС смотрите в расследовании Федерального агентства новостей «Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии в деталях».

Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

Турецкие исламисты на стороне «Братьев-мусульман»

Активность Турции объясняется стремлением закрепить свое присутствие в Ливии, чтобы получить возможность контролировать политику и экономику страны. Ливия обладает обширными запасами нефти и природного газа. Эти ресурсы интересуют многие страны, но все они помнят об эмбарго на поставку оружия — решении Совбеза ООН — и говорят, что конфликт в Ливии нужно решать при помощи переговоров.

Политолог Владимир Соловейчик в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что для Турции вполне естественно поддерживать тех, кому близка их собственная идеология.

«Их идеология — это, с одной стороны, идеология турецкого этнического национализма. С другой стороны, она весьма близка к идеологии международного движения «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ), которое в результате цветных революций находилось у власти в Египте и было свергнуто. Соответственно, дружественные, родственные структуры турецкие исламисты будут поддерживать», — отметил эксперт.

Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

Эрдоган сам себе роет яму

По мнению Владимира Соловейчика, нужно принимать во внимание и амбициозность Эрдогана, возомнившего себя великим государственным деятелем, как минимум, в масштабах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако, отметил политолог, в Турции много противников политики исламизации страны и действий Эрдогана во внешней политике.

«Эрдоган — это не вся Турция. И не исключено, что крах авантюры в Ливии может стать спусковым крючком для изменения внутриполитической ситуации в самой Турции, и на этом деле Эрдоган может сломать себе шею», — указал политолог на риски президента Турции.

Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

Крах ПНС Ливии уже близок

Владимир Соловейчик подтвердил, что помощь Эрдогана засевшим в Триполи террористам лишь помогает отсрочить крах так называемого ПНС Ливии.

«Эрдоган полагает, что отправка живой силы в поддержку ПНС поможет отсрочить его крах. Зная то, как он ведет себя внутри страны и на международной арене, можно твердо полагать, что он в этом абсолютно уверен и считает себя сверхполитиком и сверхчеловеком», — заметил специалист.

Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

Политолог заявил, что, тем не менее, поддержка Эрдогана не спасет ПНС Ливии от натиска Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, так как речь идет о серьезной вооруженной силе.

«Армия Хафтара вполне способна нанести поражение не только протурецким, лояльным по отношению к ПНС боевикам, но даже и регулярным турецким боевым формированиям. Учитывая, что Хафтар достаточно активен внутри Ливии и опирается на существенную вооруженную силу, думаю, что ПНС не спасет от краха никакой Эрдоган. То, что он сейчас делает с переброской боевиков, лишь усиливает кровопролитие и приводит к ненужным жертвам, которые будут на его совести», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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