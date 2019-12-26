Присылаемые Турцией боевики не спасут террористов ПНС Ливии от краха

Турция перебросила около 300 боевиков в Ливию, чтобы те сражались на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Боевиков доставили в Триполи по воздуху из турецкого аэропорта Газиантеп на турецких военных самолетах в ночь с 24 на 25 декабря, сообщает информагентство STEP News со ссылкой на источник.

Головорезы в Триполи

За оборону Триполи с окопавшимися там боевиками ПНС Ливии сирийским джихадистам посулили зарплату в размере от двух (для рядовых бойцов) до трех (для командиров) тысяч долларов, также их обеспечат питанием и боеприпасами. Речь идет о боевиках «Сирийской национальной армии» — альянса группировок вооруженной оппозиции, противостоящей власти президента САР Башара Асада. Бойцы так называемого «третьего корпуса» СНА отправились в Ливию во главе с командиром бригады Фахимом аль-Иссой.

Так называемое «министерство обороны», подчиняющееся террористам ПНС Ливии, опровергло сведения о переброске новой порции живой силы для противостояния Ливийской национальной армии (ЛНА). Впрочем, информация о помощи засевшим в Триполи группировкам появлялась уже столько раз, что от отрицания суть вопроса не изменится. Турция нарушает эмбарго на поставки оружия на территорию Ливии, а также перебрасывает по морю и по воздуху боевиков.

В Триполи и его окрестностях засели бандформирования, которые терроризируют мирное население, под их контролем находится тюрьма «Митига», известная пытками и бесчеловечными условиями содержания заключенных. Среди узников «Митиги» - двое российских социологов, которых незаконно держат в заключении без предъявления каких-либо обвинений.

Тюрьма «Митига» контролируется боевиками банды RADA («Специальные силы сдерживания»), которыми командует Абд аль-Рауф Карра. ООН обвиняет членов группировки в нарушении прав человека из-за пыток, незаконных арестов и казней. По идее, триполийские боевики должны подчиняться так называемому ПНС Ливии, но фактически само «правительство» и его глава Файез Саррадж находятся в полной зависимости от них и связанных с ними таким запрещенными в России террористическими организациями как «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1.

Переброска боевиков — основная политика Анкары

Анкара далеко с самого начала конфликта отправляет живую силу в помощь воюющим на стороне так называемого ПНС бандитам. Так Турция находит пристанище для боевиков из сирийского Идлиба и отправляет их в Триполи воевать против войск Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

ЛНА проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью очистить от террористов ПНС территории Ливии. Боевики получили полный контроль над страной после произошедшей в 2011 году гражданской войны, окончившейся свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. В настоящий момент большая часть Ливии контролируется ЛНА. Хафтара поддерживает народ, в том числе жители захваченной террористами ПНС Ливии столицы — города Триполи.

Также Турция, игнорируя эмбарго на поставку вооружений, присылает террористам ПНС оружие и военную технику. Недавно на военной части аэродрома «Митига» авиация ЛНА взорвала грузовой Boeing-747 с большим количеством оружия и техники из Турции. Были обнаружены многочисленные факты перевоза военных грузов по морю в порты, захваченные бандформированиями ПНС. Так, 18 мая в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин класса MRAP Kirpi II и Vuran, предназначенных для бандформирований, поддерживающих ПНС.

По имеющейся информации, в Ливии на данный момент находится до 800 наемников турецкой ЧВК SADAT, около 600 бойцов спецназа и около шести тысяч боевиков из Идлиба. Только с июня «ливийским экспрессом» из Турции на север Африки доставлено более 25 тысяч тонн грузов военного назначений. О многочисленных фактах переброски вооружения и техники для боевиков ПНС смотрите в расследовании Федерального агентства новостей «Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии в деталях».

Турецкие исламисты на стороне «Братьев-мусульман»

Активность Турции объясняется стремлением закрепить свое присутствие в Ливии, чтобы получить возможность контролировать политику и экономику страны. Ливия обладает обширными запасами нефти и природного газа. Эти ресурсы интересуют многие страны, но все они помнят об эмбарго на поставку оружия — решении Совбеза ООН — и говорят, что конфликт в Ливии нужно решать при помощи переговоров.

Политолог Владимир Соловейчик в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что для Турции вполне естественно поддерживать тех, кому близка их собственная идеология.

«Их идеология — это, с одной стороны, идеология турецкого этнического национализма. С другой стороны, она весьма близка к идеологии международного движения «Братья-мусульмане» (запрещено в РФ), которое в результате цветных революций находилось у власти в Египте и было свергнуто. Соответственно, дружественные, родственные структуры турецкие исламисты будут поддерживать», — отметил эксперт.

Эрдоган сам себе роет яму

По мнению Владимира Соловейчика, нужно принимать во внимание и амбициозность Эрдогана, возомнившего себя великим государственным деятелем, как минимум, в масштабах Ближнего Востока и Северной Африки. Однако, отметил политолог, в Турции много противников политики исламизации страны и действий Эрдогана во внешней политике.

«Эрдоган — это не вся Турция. И не исключено, что крах авантюры в Ливии может стать спусковым крючком для изменения внутриполитической ситуации в самой Турции, и на этом деле Эрдоган может сломать себе шею», — указал политолог на риски президента Турции.

Крах ПНС Ливии уже близок

Владимир Соловейчик подтвердил, что помощь Эрдогана засевшим в Триполи террористам лишь помогает отсрочить крах так называемого ПНС Ливии.

«Эрдоган полагает, что отправка живой силы в поддержку ПНС поможет отсрочить его крах. Зная то, как он ведет себя внутри страны и на международной арене, можно твердо полагать, что он в этом абсолютно уверен и считает себя сверхполитиком и сверхчеловеком», — заметил специалист.

Политолог заявил, что, тем не менее, поддержка Эрдогана не спасет ПНС Ливии от натиска Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, так как речь идет о серьезной вооруженной силе.

«Армия Хафтара вполне способна нанести поражение не только протурецким, лояльным по отношению к ПНС боевикам, но даже и регулярным турецким боевым формированиям. Учитывая, что Хафтар достаточно активен внутри Ливии и опирается на существенную вооруженную силу, думаю, что ПНС не спасет от краха никакой Эрдоган. То, что он сейчас делает с переброской боевиков, лишь усиливает кровопролитие и приводит к ненужным жертвам, которые будут на его совести», — резюмировал эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.