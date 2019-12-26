Получивший 7 лет за изнасилование в Уфе экс-полицейский считает приговор несправедливым

Уфа, 26 декабря. Бывший полицейский Эдуард Матвеев, получивший семь лет за изнасилование дознавательницы в Уфе, посчитал приговор суда несправедливым. Об этом он заявил перед тем, как покинуть зал судебных заседаний.

«Справедливый ли приговор? Конечно, несправедливый», — отметил Матвеев.

Вместе с ним были приговорены еще двое бывших полицейских — Салават Галлиев и Павел Яромчук. Галлиев приговорен к семи годам лишения свободы, Яромчук проведет в заключении шесть лет.

Кроме того, обвиняемые обязаны выплатить три миллиона рублей моральной компенсации. Приговор был вынесен Кировским районным судом 26 декабря. Решение суда вступит в силу через две недели, передает телеканал «360».

Напомним, что начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева задержали 31 октября 2018 года. Дознавательница обвинила мужчин в изнасиловании. После этого всех подозреваемых уволили из органов и арестовали.

Ранее ФАН сообщал, что дознавательница из Уфы, обвинившая трех своих коллег в изнасиловании, требовала от каждого из них по 100 млн рублей моральной компенсации.