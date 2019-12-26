Орлова рассказала, чем закончилась попытка помириться с Шепелевым ради сына Фриске

Москва, 26 декабря. Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске Платона, рассказала о попытках помириться с отцом ребенка Дмитрием Шепелевым. Она призналась, что озабочена ментальным здоровьем мальчика.

Исполнительница сообщила, что ведущий перестал общаться с ней сразу после смерти Фриске, поскольку счел, что она заняла позицию родителей покойной — Владимира и Ольги Фриске. Однако сама Орлова утверждает, что в сложившейся ситуации сохраняет нейтралитет, не давая комментариев и не отзываясь на предложения об участии на телевидении.

Певица поделилась, что предприняла попытку помириться с Шепелевым в Италии ради сына Фриске. Она первой подошла к бывшему мужу подруги, чтобы начать диалог, но он заявил, что им не о чем разговаривать.

«После этого я два часа лежала на кровати — не могла прийти в себя. Я честно не заслуживаю такого», — рассказала она.

Звезда признается, что не понимает, почему не может раз в несколько месяцев видеться с крестником. Орлова считает, что эта ситуация несправедлива — она не виделась с мальчиком около двух лет, передает «Вечерняя Москва».

Артистка сказала, что после этого случая решила отпустить ситуацию. Она опасается, что давление на Шепелева может негативно сказаться на психологическом состоянии Платона.

Орлова полагает, что позднее ведущий одумается и позволит крестной общаться с сыном, и надеется, что в будущем, когда мальчик подрастет, сам оценит ситуацию и все поймет.

В настоящее время, убеждена Орлова, лучше озаботиться психическим здоровьем мальчика и огородить его от грязи.

«Я не хочу, чтобы потом в Сети он нашел мои нелестные высказывания о его отце, которого любит. Конечно, это несправедливо, что я не могу видеть своего крестника. Не понимаю, что плохого могу сделать ребенку? Я пишу SMS, но никто не отвечает. Пока жду, у меня черный пояс по терпению», — заявила певица.

Ранее Шепелев рассказал, как воспитывает шестилетнего Платона. Он объяснил, что мальчику дома дозволено не все, например, Платону запрещено произносить «туалетные» слова за столом, а также нужно обязательно стучать в дверь перед тем, как зайти в комнату к взрослым.

В этом году стало известно, что супруг покойной Фриске собирается жениться снова. Его избранницей стала Екатерина Тулупова, с которой ведущий состоит в отношениях с 2018 года. У новой возлюбленной есть дочь, которая является ровесницей Платона. Сообщается, что дети нашли общий язык.