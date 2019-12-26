Петербургские водолазы нашли в Мойке ноги убитой аспирантки

Санкт-Петербург, 26 декабря. Водолазы, изучающие дно реки Мойки в Петербурге, обнаружили пакет с отпиленными ногами. Как сообщает источник Пятого канала, предположительно, останки принадлежат убитой петербургской аспирантке Анастасии Ещенко, однако с уверенностью об этом можно будет говорить только после проведения экспертизы.

Напомним, что в начале ноября из Мойки вытащили бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который пытался утопить рюкзак с отрезанными женскими руками, однако сам упал в воду. При обыске в его квартире полиция нашла обезглавленное тело сожительницы историка — 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Позже Соколов признался, что застрелил девушку, а потом пытался по частям избавиться от ее останков.

В настоящее время Соколов находится под следствием. 24 декабря суд продлил ему срок ареста до 9 апреля 2020 года. Следствие по громкому делу ведет центральный аппарат Следственного комитета РФ. Сам Соколов был переведен из петербургских «Крестов» в московский СИЗО «Бутырка» и в настоящий момент проходит психиатрическую экспертизу.