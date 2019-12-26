Главные новости 26 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 26 декабря.

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Гордей Белов сбежал из студии программы «60 минут». Украинский политолог сбежал из студии «России 1», обидевшись на слова о Донбассе.

Российская исполнительница Пелагея объявила о расставании с форвардом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Пелагея заявила о расставании с хоккеистом ЦСКА.

Украинские власти признали, что Крымский мост существует в реальности, а не создан «в декорациях Мосфильма». Аксенов оценил возбужденное на Украине уголовное дело из-за поезда в Крым.

Ученые американского Национального института по проблемам старения рассказали о пользе прерывистого голодания. Ученые выявили пользу прерывистого голодания.

Однако пока что конкретных шагов по переосмыслению отношения НАТО к России он не видит, отметил министр. В МИД рассказали о получаемых Россией сигналах НАТО по переосмыслению отношений.

Сети появились кадры с покинутого американскими военнослужащими опорного пункта в сирийском поселке Телль-Самин. Занятый военной полицией РФ опорный пункт США в Сирии сняли на видео.

Вашингтон намерен укреплять военные связи с Грецией, снять оружейное эмбарго с Кипра и поддерживать региональных союзников США. В США готовят меры для сдерживания активности России в Средиземноморье.

Покушение совершено на главу Рамонского района Воронежской области Николая Фролова, мужчина доставлен в больницу. Неизвестные взорвали автомобиль с главой района Воронежской области.

Глава Минфина США ответил на вопрос о «пропаже» полутора триллионов долларов наличными. Министр финансов США объяснил пропажу $1,5 триллиона наличными.

Гости Собчак обсудили, почему Кабаева не ходит на светские тусовки. На шоу Собчак раскрыли правду об «исчезновении» Кабаевой.