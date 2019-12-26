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Эксперт назвал выборы 2020 года предлогом для информационной войны США против РФ

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Эксперт назвал выборы 2020 года предлогом для информационной войны США против РФ

Москва, 26 декабря. Выборы президента США в 2020 году — лишь повод для разработки Вашингтоном тактики информационной войны против России, считает американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, американцы действительно опасаются вмешательства в их внутренние дела, однако эти опасения преувеличены. Эксперт напомнил, что ранее Россию уже обвиняли в попытках «оказать влияние» на электоральный процесс 2016 года, однако никаких доказательств так и не было найдено.

Очередные обвинения России в якобы «вмешательстве» в выборы, но теперь уже 2020 года, по мнению политолога, служат поводом для оправдания американской программы.

«Нет конкретных деталей программы, поэтому невозможно оценить ее эффективность, но у США одна из сильнейших кибернетических армий, так что ее возможности, как ожидается, будут весьма серьезными», — передает его слова телеканал «360».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США) сообщило о готовности осуществлять хакерские атаки в отношении российских чиновников. В опубликованном ведомством докладе отмечается, что новая «тактика» информационного давления может быть применена уже в 2020 году.

Эксперт назвал выборы 2020 года предлогом для информационной войны США против РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозу кибербезопасности России перманентным явлением. Именно исходя из наличия постоянной угрозы РФ, по его словам, предпринимает соответствующие меры.

В 2017 году Минюст США назначил Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования якобы имевшего место быть «вмешательства России» в президентские выборы США 2016 года, которые выиграл действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Спустя почти два года работы Мюллер так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа. 

Источник: Телеканал «360»
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