Эксперт назвал выборы 2020 года предлогом для информационной войны США против РФ

Москва, 26 декабря. Выборы президента США в 2020 году — лишь повод для разработки Вашингтоном тактики информационной войны против России, считает американский политолог Эндрю Корыбко.

По его словам, американцы действительно опасаются вмешательства в их внутренние дела, однако эти опасения преувеличены. Эксперт напомнил, что ранее Россию уже обвиняли в попытках «оказать влияние» на электоральный процесс 2016 года, однако никаких доказательств так и не было найдено.

Очередные обвинения России в якобы «вмешательстве» в выборы, но теперь уже 2020 года, по мнению политолога, служат поводом для оправдания американской программы.

«Нет конкретных деталей программы, поэтому невозможно оценить ее эффективность, но у США одна из сильнейших кибернетических армий, так что ее возможности, как ожидается, будут весьма серьезными», — передает его слова телеканал «360».

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на данные U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США) сообщило о готовности осуществлять хакерские атаки в отношении российских чиновников. В опубликованном ведомством докладе отмечается, что новая «тактика» информационного давления может быть применена уже в 2020 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозу кибербезопасности России перманентным явлением. Именно исходя из наличия постоянной угрозы РФ, по его словам, предпринимает соответствующие меры.

В 2017 году Минюст США назначил Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования якобы имевшего место быть «вмешательства России» в президентские выборы США 2016 года, которые выиграл действующий глава Белого дома Дональд Трамп. Спустя почти два года работы Мюллер так и не смог найти факты того, что Москва «оказывала какое-либо влияние» на электоральные процессы, а также подтвердил отсутствие сговора между Россией и избирательным штабом Трампа.