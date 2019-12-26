Захарова заявила, что продление санкций лишило ЕС возможности улучшить отношения с РФ

Москва, 26 декабря. Европейский союз, продлив санкции против Москвы, вновь упустил возможность улучшить отношения с Россией, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Европейский союз, к сожалению, снова упустил возможность пойти по пути оздоровления отношений со своим крупнейшим соседом на континенте», — сказала российский дипломат, отметив, что санкции не работают и привели к ухудшению отношений.

При этом в МИД России рассчитывают, что в странах Европейского союза «есть здравомыслящие политики», которые могут подсчитать урон от антироссийских санкций и учесть интересы собственных народов.

Как считает Захарова, ограничительные меры осложнили работу европейских компаний с Россией. Потери западных стран исчисляются «сотнями миллиардов евро», указала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Неделю назад Евросоюз продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает в конце января 2020 года, напомнила «Газета.ру».

Евросоюз ввел санкции против России из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Ограничительные меры не раз расширялись и продлевались. Россия ответила на шаги ЕС продуктовым эмбарго.

Ранее немецкий чиновник Клаус Эрнст констатировал, что антироссийские санкции бесполезны, а их сохранение вредит только европейскому бизнесу.