Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в преддверии праздников оказали помощь жителям провинции Даръа в Сирии, чтобы каждая семья смогла счастливо отметить Новый год. Участники гуманитарной акции раздали детям подарки, взрослым — продукты. Российские военные врачи вели прием и оказали медицинскую помощь всем нуждающимся, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

25 декабря в населенном пункте Нава провинции Даръа в Сирии российские военные доставили гуманитарную помощь для местных жителей и поздравили их с наступающим Новым годом. К мероприятию присоединился общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

Россияне раздали продуктовые наборы, школьникам подарили красивые рюкзаки и новогодние гостинцы. Вместе с военными в провинцию Даръа приехали медики. Врачи бесплатно осмотрели каждого, кому требовалась помощь, снабдили нужными лекарствами.

Жители населенного пункта Нава заявили, что очень благодарны за помощь России в это трудное время. Высказались и присутствовавшие на событии официальные лица. Представитель местной администрации Ахмад аль-Хумса отметил "неоценимую помощь России жителям южных провинций и Сирии в целом".

Россия с самого начала оказывала Сирии помощь не только в борьбе с терроризмом и урегулировании внутреннего конфликта, но и подчеркивала особую важность гуманитарной миссии в САР. Еще в сентябре 2015 года МИД РФ заявил: "Российская Федерация продолжит оказывать необходимое гуманитарное содействие дружественному сирийскому народу".

Российские медики многократно выезжали в населенные пункты в Сирии, где долгое время у местного населения не было доступа к медпомощи и медикаментам и бесплатно оказывали помощь. Недавно российские военные врачи помогли жителям северной части Сирии, которая долгое время находилась под гнетом курдских радикалов. Для многих местных жителей визит врачей стал настоящим спасением.