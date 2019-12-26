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Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

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Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в преддверии праздников оказали помощь жителям провинции Даръа в Сирии, чтобы каждая семья смогла счастливо отметить Новый год. Участники гуманитарной акции раздали детям подарки, взрослым — продукты. Российские военные врачи вели прием и оказали медицинскую помощь всем нуждающимся, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

25 декабря в населенном пункте Нава провинции Даръа в Сирии российские военные доставили гуманитарную помощь для местных жителей и поздравили их с наступающим Новым годом. К мероприятию присоединился общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Россияне раздали продуктовые наборы, школьникам подарили красивые рюкзаки и новогодние гостинцы. Вместе с военными в провинцию Даръа приехали медики. Врачи бесплатно осмотрели каждого, кому требовалась помощь, снабдили нужными лекарствами.

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Жители населенного пункта Нава заявили, что очень благодарны за помощь России в это трудное время. Высказались и присутствовавшие на событии официальные лица. Представитель местной администрации Ахмад аль-Хумса отметил "неоценимую помощь России жителям южных провинций и Сирии в целом".

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Россия с самого начала оказывала Сирии помощь не только в борьбе с терроризмом и урегулировании внутреннего конфликта, но и подчеркивала особую важность гуманитарной миссии в САР. Еще в сентябре 2015 года МИД РФ заявил: "Российская Федерация продолжит оказывать необходимое гуманитарное содействие дружественному сирийскому народу".

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Российские медики многократно выезжали в населенные пункты в Сирии, где долгое время у местного населения не было доступа к медпомощи и медикаментам и бесплатно оказывали помощь. Недавно российские военные врачи помогли жителям северной части Сирии, которая долгое время находилась под гнетом курдских радикалов. Для многих местных жителей визит врачей стал настоящим спасением.

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

Военные из РФ вручили новогодние подарки и продукты жителям провинции Даръа в Сирии

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