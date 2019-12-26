МИД РФ подтвердил, что Россия зеркально ответит на санкции США против «Северного потока — 2»

Москва, 26 декабря. Российские власти подготовят зеркальный ответ на действия США в связи с одобрением новых санкций, которые могут затронуть компании, связанные со строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть ответные меры российской стороны, но мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. К сожалению, подход, который называется симметричным, зеркальным, в качестве ответа никто не отменял», — отметила она.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству «Интерфакс» говорил, что Москва уже приняла ответные меры на ряд противозаконных санкций США. Речь идет об ограничении импорта некоторых американских товаров. Он также заявил о планах расширить черный список американцев, которым запрещен въезд в РФ.

Напомним, что в декабре Сенат США одобрил военный бюджет, который предполагает введение санкций в отношении лиц, имеющих отношение к проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Действия американской стороны уже раскритиковали в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что подобные шаги затрудняют переговоры по транзиту российского газа через Украину, а немецкий бизнес обвинил Вашингтон в нечестной конкуренции и вмешательстве в дела Европы.

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.