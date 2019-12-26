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Свидетель раскрыла подробности покушения на главу района Воронежской области

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Свидетель раскрыла подробности покушения на главу района Воронежской области

Воронеж, 26 декабря. Жители домов рядом с местом взрыва по улице Ильинская, при котором пострадал глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, были эвакуированы в течение часа после происшествия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала свидетель событий Людмила.

«Где-то в девятом часу утра услышала хлопок, как от петарды. Потому внимания особо не обратила. Под Новый год детвора часто с петардами под окнами играется», — сообщила свидетель, живущая в доме, рядом с которым и произошел инцидент.

Когда Людмила подошла к окну через несколько минут после хлопка, то увидела лежащего в кустах у дороги мужчину. Машина стояла с открытой дверью.

«Рядом с ним находилась девушка, которая, как я поняла, доставила его в больницу. Пламени и крови на машине и земле видно не было», — раскрыла подробности женщина.

Состояние пострадавшего стабильное и на данный момент ему ничего не угрожает, сообщил заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов.

Свидетель раскрыла подробности покушения на главу района Воронежской области

По данным взрывотехников ФСБ, устройство было установлено на пороге автомобиля. Детонация произошла в момент открытия двери, нанеся серьезные повреждения в районе ног. Есть подозрения, что устройство было установлено для того, чтобы просто запугать главу района. На такие мысли наводит один интересный факт — взрывное устройство было собрано без поражающих элементов.

Не так давно у главы Фролова был конфликт со строительной компанией «Вит Строй». Причиной явился не выданное разрешение на строительство от 19 ноября. Телеграм-канал Mash опубликовал слух о том, что со стороны организации «Вит Строй» доносились угрозы коллегам и самому Фролову, в частности, незадолго до покушения.

Персоналу районной больницы, куда и был сначала доставлен Фролов, запрещено давать комментарии о произошедшем.

Источник: Федеральное агентство новостей
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