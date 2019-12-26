Свидетель раскрыла подробности покушения на главу района Воронежской области

Воронеж, 26 декабря. Жители домов рядом с местом взрыва по улице Ильинская, при котором пострадал глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов, были эвакуированы в течение часа после происшествия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала свидетель событий Людмила.

«Где-то в девятом часу утра услышала хлопок, как от петарды. Потому внимания особо не обратила. Под Новый год детвора часто с петардами под окнами играется», — сообщила свидетель, живущая в доме, рядом с которым и произошел инцидент.

Когда Людмила подошла к окну через несколько минут после хлопка, то увидела лежащего в кустах у дороги мужчину. Машина стояла с открытой дверью.

«Рядом с ним находилась девушка, которая, как я поняла, доставила его в больницу. Пламени и крови на машине и земле видно не было», — раскрыла подробности женщина.

Состояние пострадавшего стабильное и на данный момент ему ничего не угрожает, сообщил заместитель губернатора Воронежской области Виталий Шабалатов.

По данным взрывотехников ФСБ, устройство было установлено на пороге автомобиля. Детонация произошла в момент открытия двери, нанеся серьезные повреждения в районе ног. Есть подозрения, что устройство было установлено для того, чтобы просто запугать главу района. На такие мысли наводит один интересный факт — взрывное устройство было собрано без поражающих элементов.

Не так давно у главы Фролова был конфликт со строительной компанией «Вит Строй». Причиной явился не выданное разрешение на строительство от 19 ноября. Телеграм-канал Mash опубликовал слух о том, что со стороны организации «Вит Строй» доносились угрозы коллегам и самому Фролову, в частности, незадолго до покушения.

Персоналу районной больницы, куда и был сначала доставлен Фролов, запрещено давать комментарии о произошедшем.