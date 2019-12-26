Девушку-инвалида избили подруги в одном из общежитий Карелии

Карелия, 26 декабря. 24-летнюю девушку-инвалида жестоко избили в одном из общежитий Сегежа в Карелии. Пострадавшая находится в больнице.

Подробности случившегося раскрыла бабушка девушки. По ее словам, избиение проходило в общежитии, куда ее внучку пригласили подруги. У одной из девушек, как и у пострадавшей, психологические проблемы. Другая, по словам бабушки, подобных проблем не испытывает и воспитывает ребенка, передает «360».

О том, что на самом деле произошло в комнате общежития и почему внучка не ночевала дома, бабушка узнала из присланного ей видео. Когда правда открылась, женщина обратилась в Следственный комитет.

«У нее руки были порезаны. На глазах синяки, то есть кровоподтеки, переходившие в синяк», — рассказала родственница

Вместе с правоохранителями на случившееся отреагировала омбудсмен Лариса Бойченко. Она заявила, что ситуация находится под контролем.

«Единственная сложность, что там не только девушка, к которой применили насильственные действия, является инвалидом и недееспособна, но и те, кто участвовали в этом процессе. Они тоже недееспособны», — уточнила Бойченко.

По ее словам, пострадавшая девушка, как и ее обидчицы, имеют проблемы ментального характера. Уполномоченная по правам ребенка не стала раскрывать точного диагноза, но связала произошедшее с осенне-весенним осложнением, которое испытывают «частично недееспособные» люди.

Ранее сообщалось, что в гостинице на Пресненской набережной в Москве избили девушку, пострадавшая получила тяжелые травмы, передает РИАМО.