Москва, 26 декабря. Россия противостояла распространению террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России), поэтому, как считает член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев, россияне назвали стабилизацию ситуации в Сирии главным событием уходящего года.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщил, что главным международным событием 2019 года граждане РФ назвали улучшение обстановки в САР (9%).

Российские военные помогают в восстановлении разрушенной войной республики, мирная жизнь в большинстве районов страны продолжает налаживаться. Победа над основными силами террористов имеет колоссальное значение не только для самого Дамаска, но и для всех остальных стран. Поэтому, как считает Перенджиев, нет ничего удивительного, что россияне, участвовавшие в опросе, назвали улучшение ситуации в САР главным событием.

Эксперт напомнил, что в настоящее время продолжается освобождение сирийских земель от боевиков и незаконно находящихся в Сирии государств, в первую очередь речь идет о международной западной коалиции.

«Самое главное – то, что победа Сирии и сирийского народа стала очевидным фактом и не поддается сомнению, — сказал Перенджиев в беседе с «ПолитЭкспертом». — С помощью России Сирия была сохранена как государство. Но еще важнее, что мы сохранили нацию».

Член «Офицеров России» указал, что если бы РФ не пришла на помощь САР, то в скором времени последствия победы терроризма ощутили бы все страны. По его мнению, если бы российские военные не уничтожили «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии, то в мире возникли бы подобные группировки, которые держали бы всех в страхе.

«Это хуже всемирного потопа. Россия не позволила допустить того, чтобы в мире господствовала атмосфера страха. Если бы этого не случилось, мир бы стал другим. В этом плане россияне правы, это одно из важнейших достижений этого года», — подчеркнул Перенджиев.

Отметим, что преграды для полного восстановления Сирии создают не только боевики, но и США, которые ввели санкции против Дамаска.

1 Организация запрещена на территории РФ.