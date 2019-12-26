Мэр на Ямале бесплатно подрабатывал таксистом в костюме Деда Мороза

Ханты-Мансийск, 26 декабря. Мэр города Губкинский Андрей Гаранин в Ямало-Ненецком автоном округе в костюме Деда Мороза бесплатно развозил жителей на такси и узнавал их мнение о развитии муниципалитета. Видео «подработки» чиновник опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

Градоначальник в костюме зимнего волшебника приезжал по заявкам клиентов службы такси, подвозил их до нужной точки, а в конце поездки дарил подарки.

«Очень приятно дарить новогоднее настроение жителям нашего города!» — написал Гаранин в посте с видео.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что некоторые пассажиры, несмотря на бороду, узнавали в водителе мэра. Это происходило в том числе потому, что «таксист» стремился выведать их оценку развития Губкинского, передает РИА Новости.

Аналогичным образом горожан на Ямале поздравил первый вице-спикер окружного законодательного собрания Виктор Казарин.

Поездки с чиновниками, исполнившими роли Дедов Морозов, были бесплатными для клиентов такси, уточнили в администрации.

Ранее сообщалось, что к прибытию новогоднего мобиля с Дедом Морозом готовится Кемерово. 26 декабря в сибирском городе подведут итоги первого этапа проекта «В Новый год вместе» — «Марафон желаний». С концертной программой к кемеровчанам прибудет новогодний мобиль с кузбасским зимним волшебником.

До этого всероссийский Дед Мороз рассказал, какие просьбы получает чаще всего. Он отметил, что не все стремятся получить современные игрушки и гаджеты. Нередко просят здоровья для себя и своих близких.