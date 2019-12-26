Эрдогану стоит выбрать, бороться с террористами или поддерживать — эксперт

Москва, 26 декабря. Ввод Вооруженных сил Турции в Ливию может привести к трагическим последствиям. Такое мнение выразил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя планы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава Турции ранее заявил о намерении обратиться в парламент с предложением направить войска страны в Ливию. Законопроект, по его словам, депутаты рассмотрят уже в январе грядущего года.

В Ливии в настоящее время действуют турецкая ЧВК SADAT и спецназ, однако Анкара, по всей видимости, хочет расширения присутствия своих сил. Продолжают поступать сообщения о планах Турции отправить несколько сотен сирийских боевиков для поддержки так называемого террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Как отметил Кошкин, ПНС Ливии и так уже уличили в связи с террористами, а Анкара планирует еще больше насытить страну боевиками. Ввод турецких войск в Ливию, по его мнению, может обострить и без того нелегкую ситуацию в африканской стране.

«С одной стороны он (Эрдоган. – Прим. ФАН) насыщает страну террористами, а теперь собирает ввести регулярные войска, чтобы с ними бороться. Что это за маневры?» — цитирует эксперта Nation News.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин, в свою очередь, счел политику Турции ошибочной и указал на ее двойственность.

«Либо ты борешься с терроризмом и идешь в фарватере общего международного права с другими странами на основании договоренностей в Сочи и Астане, либо ты ведешь собственную независимую игру, сотрудничая с террористами», — заключил он.

ПНС Ливии, как и его главу Файеза Сарраджа, неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1. ПНС Ливии контролирует не только Триполи, но и ряд населенных пунктов на западе страны.

С 2014 года Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет в африканской стране контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и узнало подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. ФАН установил, что Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

1 Организация запрещена на территории РФ.