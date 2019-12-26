СК подтвердил сообщения об обысках у спецкора «Новой газеты»

Москва, 26 декабря. Следственный комитет РФ подтвердил сообщения об обысках, которые прошли дома у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) утром 26 декабря.

Об обысках сообщило РИА Новости со ссылкой на адвоката журналистки Петра Заикина. Он рассказал, что краснодарские следователи вместе с сотрудниками СОБРа пришли в квартиру Полухиной, где она находилась с родственниками.

«Сотрудники, которые ее увозили, ничего не сообщили. Бабушке было только сказано, что ее увезут в Краснодар», — рассказал юрист.

Как сообщил телеканал RT, следователи подтвердили информацию об обысках.

«В настоящее время допрос Мартовалиевой завершается, после чего она будет отпущена», — рассказали в СК.

Напомним, это уже не первый скандал, связанный с сотрудниками «Новой газеты». Так, ранее Федеральное агентство новостей выяснило, что журналист издания Денис Коротков сотрудничал с террористами группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Помимо Короткова, боевикам симпатизировали сотрудница «Новой газеты» Ольга Боброва и колумнист Ирек Муртазин. Последний, например, заступался за террористов, захвативших зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году.

Кроме того, отдел расследований ФАН выяснил, что деньги на заграничные командировки журналистов «Новой газеты» выделяет беглый олигарх Михаил Ходорковский. Само издание не скрывает связей с западными спонсорами, действующими в личных целях.

1 Организация запрещена на территории РФ.