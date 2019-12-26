Междунарожный суд может вынудить крадущих нефть США убраться из Сирии

Москва, 26 декабря. Власти США вряд ли будут платить Сирии компенсацию за кражу нефти, однако иск Дамаска вполне может вынудить Вашингтон убраться из САР. Такое мнение в четверг высказал член-корреспондент РАЕН, эксперт по геополитике Константин Соколов.

«Я думаю, что этот суд целесообразен. Компенсацию ущерба США не выплатят, но суд может повлиять на то, что они все же уберутся из Сирии. Когда основные территории будут под контролем, США придется оттуда уходить. Суд может повлиять на общественное мнение», — пояснил он порталу «Слово и дело».

Эксперт пояснил, что ущерб от действий США исчисляется огромными суммами, однако эти средства американцы тратят не на себя, а на боевиков и разжигание войны. На сегодняшний день, продолжает Соколов, Америка открыто игнорирует международное право, что видно, как по Сирии, так и по Венесуэле. И она будет продолжать эту линию, пока мировая общественность не прекратит свою политику терпимости к американским нарушениям.

Напомним, что власти США оставили в Сирии военный контингент, который, по официальной версии, занимается тем, что охраняет захваченные курдами сирийские нефтяные поля от «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Москва и Дамаск же утверждают, что американцы крадут нефть и тайно переправляют ее за границу для продажи. Президент САР Башар Асад уже заявил, что страна будет добиваться от Штатов компенсации за нанесенный ущерб.

1 Организация запрещена на территории РФ.