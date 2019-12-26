Сирия, 26 декабря. Два человека пострадали под огнем исламистов в городе Алеппо. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон РФ в Сирии прошли две гуманитарные акции. Жители начали бросать камни в автомобили США на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в результате взрыва на шоссе Тасиль — Нава в Даръа; освободили населенные пункты Халбан и Тель-Хатра в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла мирный район Аль-Халидия в городе Алеппо.

Соединенные Штаты: столкнулись с недовольством населения южнее города Камышлы в Северной Хасаке.

ВС Турции и протурецкие силы: направили часть подкреплений в западные районы Алеппо.

Провинция Алеппо

Джихадисты вооруженной оппозиции продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками на границах «Большого Идлиба». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (qstreetjournal), боевики исламистских бандгрупп, базирующихся в пригороде Лерамун, открыли огонь по кварталу Аль-Халидия административного центра региона. В результате обстрела по меньшей мере два мирных жителя получили ранения. Более подробная информация пока выясняется. Напомним, ранее поступали сведения о том, что боевики готовятся к масштабному наступлению на данном направлении, для чего приступили к тренировке террористов-смертников.

В то же время в провинции продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших после оккупации исламистов или в результате обстрелов с их стороны. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон, сегодня была завершена реконструкция медпункта в поселении Хафса-Кебир на востоке провинции.

Провинция Даръа

К северо-западу от Даръа прогремел взрыв. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), детонировало СВУ, заложенное в автобусе, в котором находились сотрудники разведывательного подразделения Сирийской арабской армии (САА). Инцидент произошел на шоссе, пролегающем между населенными пунктами Тасиль и Нава, в результате чего пострадали несколько сирийских военных. Ни одно из антиправительственных бандформирований пока не заявляло о причастности к установке бомбы.

Сегодня в Сирии прошли сразу две гуманитарные акции. В соответствии с данными информационного бюллетеня ЦПВС, первая состоялась в городе Нава к северу от Даръа, его жителям были выданы 500 продовольственных наборов общим весом почти в две тонны. Еще 350 корзин с продуктами были распределены среди сирийцев в населенном пункте Хан-Мамит в Алеппо.

Провинция Идлиб

Информационный портал Al Arabiya сообщает от том, что в составе военного конвоя, переброшенного в Идлиб из Турции в первой половине дня, прибыли 85 транспортных средств. Стало известно, что часть из них направилась в сторону постов наблюдения у населенных пунктов Аль-Эйс и Ар-Рашидин, находящихся в западной части Алеппо.

Между тем в Юго-восточном Идлибе продолжается освободительная операция Сирийской арабской армии (САА). Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (NadiaAbidd), правительственным подразделениям удалось выбить джихадистов террористического альянса «Тахрир аш-Шам» из населенных пунктов Халбан и Тель-Хатра.

Провинция Хасака

Мирные жители вновь вступили в конфронтацию с американскими военными на севере региона. Twitter-канал (alkhabour21) сообщает о том, что сирийцы начали бросать камни в сторону американского военного конвоя, который проходил через контрольно-пропускной пункт вблизи деревни Дабана к югу от Камышлы. О причинах конфликта пока ничего неизвестно. Напомним, двумя днями ранее недалеко отсюда также наблюдались разногласия между силами США и местным населением, которые были спровоцированы тем, что один из американских автомобилей сбил женщину.