РПЦ разорвала молитвенное общение с Александрийским патриархом

Москва, 26 декабря. Русская православная церковь (РПЦ) прекращает поминовение патриарха Александрийского Феодора II, а также молитвенное общение с ним, по причине признания статуса Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Сегодняшнее постановление Синода: <…> подтвердить невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним», — написал он.

Легойда указал, что РПЦ сохранит церковное общение с архиереями Александрийской православной церкви. Исключением станут те священнослужители, которые в будущем поддержат легализацию церковного раскола на Украине. Кроме того, Синод постановил вывести из юрисдикции Александрийского патриархата приходы РПЦ, расположенные в Африке.

Феодор признал ПЦУ в ноябре 2019 года, сообщает «Царьград». После этого африканские священники обратились к патриарху с просьбой пересмотреть данное решение. Они подчеркнули, что признание украинских раскольников ведет к разрыву отношений с канонической Украинской православной церковью (УПЦ), которой принадлежит большая часть украинцев.

Напомним, ПЦУ образовалась в конце 2018 года после слияния двух непризнанных структур: Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Новую церковь возглавил митрополит Епифаний Думенко.