Минобороны РФ приступило к испытаниям вертолета Ми-26Т2В

Москва, 26 декабря. Министерство обороны РФ совместно с «Вертолетами России» приступили к государственным испытаниям тяжелого военно-транспортного вертолета Ми-26Т2В. Об этом рассказал гендиректор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, опытный образец успешно завершил предварительные заводские испытания.

«[Это] позволило нам приступить к программе государственных совместных испытаний, которые продлятся весь 2020 год», — уточнил Богинский.

Проверят работу вертолета на четырех полигонах. За испытаниями будет следить смешанный экипаж, в который войдут представители Воздушно-космических сил РФ. Они проверят летно-технические характеристики машины и функционирование нового оборудования.

Ми-26Т2В может одинаково эффективно применяться и днем, и ночью. Машина снабжена современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.

Новейший бортовой комплекс обороны защищает вертолет от поражения ракетами с радио и оптико-электронным наведением. Ми-26Т2В предназначен для перевозки бронетехники, тяжелого вооружения, раненых и десанта. Вертолет обладает грузоподъемностью в 20 тонн.

Предварительные испытания вертолета, напомним, уже завершены, впервые Ми-26Т2В поднялся в воздух в августе прошлого года.

Ранее Минобороны РФ подтвердило успешные испытания комплекса ПВО «Гибка-С», который позволяет использовать ракеты «Верба» или «Игла-С».