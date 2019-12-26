Малькевич призвал ввести понятие «нулевой терпимости» к оправданию преступлений

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич и комиссия ОП РФ по СМИ выступили за введение понятия «нулевой терпимости» к оправданию преступлений.

26 декабря в Общественной палате состоялся круглый стол «Возможно ли саморегулирование для реализации принципа нулевой терпимости в Сети?». Центральной темой стала трагедия, произошедшая 19 декабря на Лубянке, в центре столицы. Тогда 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров из личного нарезного карабина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Практически сразу после первых выстрелов в СМИ и социальных сетях начали распространяться противоречивые данные о происходящих событиях, в том числе откровенные фейки и вбросы, авторы которых пытались дискредитировать, а то и вовсе сорвать работу правоохранителей.

Во время обсуждения участники круглого стола предложили инициативы, связанные с саморегулированием активных Интернет-пользователей, создателей авторских блогов и Telegram-каналов.

«Нам остро необходимо ввести константы, красные линии, за которые нельзя переходить, чтобы сохранять человечность и уважение к жертвам трагедий. Смерть — это всегда трагедия, в том числе — для семьи, близких, родных, десятков и сотен людей, которые были связаны с погибшим, пострадавшими. Нам всем вместе нужно выработать рефлекс, понятие «нулевой терпимости» к оправданию преступлений, повлекших за собой жертвы, особенно — направленных на устрашение всего общества или отдельных его составных частей», — заявил во время своего выступления Малькевич.

Он также подчеркнул, что та самая нулевая терпимость предполагает определенную степень самоцензуры каждого россиянина, в том числе и представителя СМИ, а также отказ от какого-либо публичного одобрения насильственных действий, оправдывающих преступников. Автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов сообщил, что социальные медиа, а также все то, что человек носит с собой, важно в первые часы и минуты, когда разворачиваются какие-либо критические события.

«Люди до телевизора еще не доберутся, а Telegram, прочие мессенджеры и социальные сети у них под рукой, они их смотрят постоянно. 19 декабря мы столкнулись с тем, что часть людей, получая информацию из непроверенных источников, просто делали перепосты, не желая навредить своим читателям, а ради хайпа. И это происходит, потому что у нас нет логики действия», — объяснил он появление неуточненной информации.

Баширов также уверен, что ответственное гражданское общество должно включаться в подобные ситуации на допустимом для себя уровне. Так, к примеру, одни должны быть готовы транслировать информацию от представителей спецслужб, другие — сообщать о том, как обеспечить свою безопасность и безопасность своей семьи, третьи — просто будут просить пропускать скорые и машины спецслужб. А четвертые не будут гнаться за хайпом и репостить данные с неизвестных каналов.

В свою очередь главред сетевого издания Daily Storm Алена Сивкова заявила, что люди, которые были «хайпожорами», ими и останутся:

«У нас блогеры стали журналистами, журналисты мнят себя блогерами. Из-за этих смешений возникает ощущение, что [пользователи соцсетей] — это просто сборище городских сумасшедших, которые раньше сидели на лавочке и общались, а теперь у них есть телефоны, и они пишут посты. В Telegram сидят те, кто в повестке — общественники, политики, журналисты, блогеры, обычные люди в основном сидят в WhatsApp и «Одноклассниках». И говорить о том, что фейки в Telegram как-то мешают, я бы не стала. Я не могу сказать, что есть действительно желтая журналистика. Фейки распространяют неопытные, глупые журналисты, которые гонятся за «трафлом». Если не ты, то другой».

Во время круглого стола не раз поднимался вопрос деятельности скандально известного украинского пранкера Евгения Вольнова, который в одно время регулярно издевался над жертвами трагедий в России. По словам екатеринбургского пранкера Лексуса (Алексей Столяров), «Вольнову уделяется слишком много внимания в России».

«Изначально он этого и добивался. Если бы федеральные СМИ не сообщили о нем в новостях, тогда бы он не получил популярность, которая у него сейчас есть. Если бы те решения суда, которые были приняты еще в 2014 году, исполнялись бы Роскомнадзором, то никаких фейков во время трагедии в «Зимней вишне» не было бы. Как мы знаем, российская соцсеть «ВКонтакте» имеет возможность блокировать любые материалы, нарушающие российское законодательство. Но администрация соцсети до сих пор этого не сделала. Если бы Роскомнадзор занимался не блокировкой Telegram, а блокировкой фейков, которые причиняют вред, мы могли бы избежать того, что сейчас происходит», — сказал российский пранкер.

Столяров также считает, что для решения проблемы запреты не подойдут, ведь «драконовские методы» ни к чему хорошему обычно не приводят. Неадекватные YouTube-блогеры популярны только потому, что у пользователей видеохостинга попросту нет другого выбора — альтернативного контента не существует.

«Если бы было оперативное информирование госорганов, что в «Зимней вишне» нет 300 трупов, дальше информация не распространялась бы. Вопрос в том, что у нас нет никакого закона о том, что официальные структуры должны бороться с фейкньюс. Необходимо, чтобы на своих официальных страницах, а также в соцсетях они оперативно давали информацию», — добавил Лексус.

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил, что администрации социальных сетей не могут подменять собой государственные органы: они не могут решать, что правда и неправда.

«Мы можем написать, что тот или иной канал пишет ложь, но как только мы это сделаем, мы спровоцируем поток людей в этот канал. И, к сожалению, есть некоторые технические моменты, которые не позволяют делать отдельные блокировки», — утверждает Зыков.

С присутствующими согласился и Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами. Он также уверен в необходимости внесения изменений в закон «О СМИ».

«Это должен быть базовый, отраслевой закон, который как раз определяет те вещи, о которых мы регулярно говорим. Если, например, мы меняем его, расширяя палитру, и включаем туда новые медиа, а также обязательства госорганов по взаимодействию с представителями всех тех, кого перечисляем в этом новом законе, тогда возникает стимул у людей. Может быть, блогеры сами захотят пройти облегченную форму регистрации, чтобы иметь права и возможности, записанные в отраслевом федеральном законе», — подчеркнул он.

Зыков также добавил, что инициатива может быть интересна представителям блогосферы. Первый заместитель Секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров рассказал, что несколько лет назад в рамках проекта о проблемах региональных СМИ уже проходил круглый стол, где он затронул тему — что несут СМИ гражданам. Тогда главный редактор регионального издания сравнил работу СМИ с общепитом.

«Я, конечно, возразил, и сказал, что нужно сделать выбор — что важнее для вас: сознание будущих поколений или получение прибыли. Может быть, стоит найти баланс, который вам поможет и развиваться, и вносить свою лепту в духовно-нравственное формирование человека», — сказал Бочаров.

Первый заместитель секретаря ОП также напомнил, что в этом году исполнилось 15 лет со дня трагедии в Беслане, где террористы захватили более тысячи школьников и их близких во время торжественной линейки и удерживали их в жестких условиях. Вячеслав Бочаров сообщил, что 31 августа в Беслане глава Северной Осетии Вячеслав Битаров наградил семьи погибших офицеров «Альфы», «Вымпела» и других участников той операции (в их числе — и сам Вячеслав Бочаров) республиканской наградой «Во славу Осетии». Однако ни одно СМИ это не заинтересовало.

Общественник добавил, что к памятной дате вышло два больших видеоматериала: один подготовила «Новая газета», другой — блогер Юрий Дудь. Многие спрашивали у Бочарова, что правда, а что нет в этих роликах.

«Вы видели в этих роликах офицеров «Альфы»? Или меня? Нет, не видели. Зато видели там Ахмеда Закаева, бывшего главу непризнанной Чеченской Республики Ичкерия, который живет в Великобритании и находится в федеральном розыске. Дудь и «Новая газета» смогли встретиться с ним и взять интервью, но не захотели встретиться с противоположной стороной», — сетует Бочаров.

Как утверждает Первый заместитель Секретаря ОП РФ, спустя 15 лет Минпросвещения все-таки наградит учителей, которые в тот страшный день были вместе с детьми в заложниках и до сих пор работают в той школе.