Египет может ответить на провокацию преступного ПНС Ливии на фоне вмешательства Турции и Туниса

Члены бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии захватили 27 рабочих из Египта возле рынка Аль-Хадра в одном из районов ливийской столицы — Триполи. Эксперт по геополитике Константин Соколов уверен, что Каир будет пристально наблюдать за дальнейшими действиями окружения Файеза Сарраджа, и вполне может предпринять довольно жесткие меры в ответ на готовящуюся исламистами провокацию.

Стоит отметить, что похищение рабочих вовсе не случайно, этих людей радикалы ПНС Ливии намерены использовать в целях провокации против Египта. Несчастных хотят принудить сыграть роль египетских военнослужащих в постановочном видеоролике, который затем оккупационное «правительство» Триполи может задействовать для дискредитации Каира.

По имеющейся информации, в операции по захвату египетских рабочих принимали участие члены незаконного вооруженного формирования «Абу Салим», которым руководит Абдулгани аль-Кикли, получивший ранее 14 лет тюремного заключения за торговлю наркотиками. Данная группировка напрямую подчиняется Фатхи Башаге, входящему в ближайшее окружение Файеза Сарраджа.

В интервью Федеральному агентству новостей эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов не исключил жесткой реакции со стороны Каира на подобные провокационные действия бандитов из окружения главы террористического ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Он полагает, что Египет будет исходить из того, какие действия будут предпринимать с захваченными египетскими работниками бандиты, оккупировавшие Триполи.

«В данном случае трудно предположить, какого рода провокацию готовят в ПНС Ливии, поэтому реакцию Каира трудно прогнозировать. Я считаю, что в таком случае вполне возможно даже международное вмешательство. Подчеркиваю, что очень многое будет зависеть от того, что реально хотят сделать провокаторы Файеза Сарраджа. Для того, чтобы изобразить египетских солдат, не обязательно было захватывать египтян. Найти людей внешне похожих было бы не очень сложно. Вопрос в том, что они (боевики ПНС Ливии. — Прим. ред.) хотят добиться этой самой провокацией, какой замысел у них», — объяснил аналитик.

Примечательно, что инцидент с захватом головорезами ПНС Ливии египетских рабочих произошел на фоне недавнего заявления президента Египта Абду-Фаттаха ас-Сиси, подчеркнувшего, что он будет пресекать любые угрозы безопасности своей страны со стороны Судана и Ливии. Также египетский лидер отмечал, что Каир выступает против формирования в Ливии государства для боевиков и различных террористических группировок.

Кроме того, текущую ситуацию в Ливии сильно усложняет вмешательство Турции и Туниса, которые организовали для преступного ПНС Ливии схему поставок боевиков из Сирийской Арабской Республики. В связи с успешным проведением контртеррористической операции «Аль-Карама» Ливийской национальной армией (ЛНА), направленной на освобождение страны от незаконных вооруженных формирований, полевые командиры Сарраджа нуждаются не только в оружии, но и в живой силе. Для этих целей турецкие спецслужбы используют тунисский аэропорт Джерба, через который и производится переброска джихадистов на ливийскую территорию.

О таком лицемерном сотрудничестве Туниса и Турции с Триполи ранее сообщал генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари, обратив внимание на то, что боевики запрещенных в России организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 прибывают в оккупированные террористическим ПНС Ливии города Мисурату, Митигу и Зувару. Корреспондент ФАН поинтересовался у собеседника, почему тунисские власти помогают Анкаре поставлять боевиков для окружения Сарраджа, и может ли Тунис выступить против Ливийской национальной армии на стороне ПНС Ливии и Турции.

«Тунис зависит от внешнего влияния, и в данном случае попросту выполняет роль, заказанную ему Турцией. В этом регионе, конечно, можно ожидать чего угодно, но мне кажется, что у Туниса не очень велик собственный военный и политический потенциал. Со стороны руководства Туниса бы крайне неосмотрительно осуществлять прямое вмешательство в Ливию», — заключил Константин Соколов.

Не стоит забывать, что к власти в Тунисе пришли происламисткие силы, активно поддерживающие террористическую группировку «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), представители которой входят число прочих радикальных формирований, составляющих опору триполитанского «правительства» Сарраджа. Поэтому неудивительно, что подверженные внешнему влиянию тунисские власти оказались замешаны в этом преступном пособничестве Турции. Такие внешние факторы крайне негативно сказываются на обстановке в североафриканской стране.

Ранее сообщалось о том, что Анкара продолжает вмешиваться во внутренние дела Ливии, поставляя марионеточному «правительству» Триполи вооружения, боеприпасы, военную технику и даже боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), переправляемых с территории Сирии. Анкара поддерживает бандформирования, оккупировавшие столицу североафриканского государства, ради собственных интересов в регионе. Турецкие власти не только обеспечивают окружение Сарраджа джихадистами, но и снабжает в обход эмбарго ООН беспилотниками.

1 Организация запрещена на территории РФ.