США открыто заявили о новой тактике «информационного подрыва» России

Страны Запада и США в частности регулярно предпринимают попытки оказать информационное давление на Россию. Для реализации этих целей используются СМИ, поисковые системы, социальные сети и даже спецподразделение американской армии — U.S. Cybercom.

После событий марта 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, а Крым воссоединился с Россией после референдума, Запад кардинально сменил риторику в отношении Москвы. Против российских компаний и граждан под надуманным предлогом в виде «агрессии» в отношении соседнего государства были введены санкции. Тогда же Кремль предпринял контрмеры в отношении некоторых стран ЕС и Соединенных Штатов.

Как США перенесли конфликт в информационное пространство

В результате затянувшегося «противостояния» Вашингтон перенес открытый конфликт в информационное поле. Под «удар» попали ключевые ресурсы в глобальной Сети. Например, зимой этого года стало известно, что транснациональная компания Google и крупнейшая в мире социальная сеть Facebook занимаются незаконным сбором данных о пользователях. Другая соцсеть — Twitter — подходит к «информационной войне» иначе, предпочитая удалять потенциально «опасный» контент.

В то же время Штаты используют ряд ангажированных средств массовой информации вроде Bloomberg, The Washington Post или The New York Times. Эти издания объединяет одна общая черта — все они работают в интересах правительственных элит. Нередко на страницах новостных ресурсов публикуются вбросы в отношении внутриполитической обстановки в России, или ее действий на международной арене.

Для выполнения целей в рамках информационного давления на Россию, Запад также использует специальные фонды как инструмент для финансирования либеральных СМИ. Иными словами, за «щедрое вознаграждение» такие ресурсы, как «Дождь», «Новая газета», «Медуза» и прочие, продвинут любую ложь, которая будет интересна и выгодна потенциальным зарубежным заказчикам. Отдельного внимания заслуживают и издания-иноагенты «Голос Америки» и «Радио Свобода», являющиеся государственными СМИ США.

С целью противостояния подобным методам влияния в России был разработан закон «Об иностранных агентах». Данное постановление приняли в 2017 году после того, как Министерство юстиции США потребовало от RT America — филиала российской телекомпании — зарегистрироваться иностранным агентом на территории Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что практика защиты от влияния зарубежных НКО применяется в качестве эффективной меры сохранения суверенитета. Например, в Штатах деятельность иностранных агентов ограничена с 1938 года. На территории Российской Федерации действия иноагентов в соответствующей сфере регулируются на законодательном уровне с 2012 года.

Новая тактика давления на Россию

Отличительной чертой США в информационной войне является то, что они не пытаются скрыть или завуалировать свою «подрывную» деятельность. Так, 25 декабря издание The Washington Post со ссылкой на данные U.S. Cybercom (Кибернетическое командование США) сообщило о готовности осуществлять хакерские атаки в отношении российских чиновников.

В опубликованном ведомством докладе отмечается, что новая «тактика» информационного давления может быть применена уже в 2020 году. Таким образом, Штаты могут начать присылать политикам «предупреждения о раскрытии чувствительных личных данных».

Помимо шантажа и угроз в адрес официальных лиц предлагается «другой сценарий» — распространение дезинформации для прямого подрыва внутриполитической обстановки в России. Главной целью в этом контексте ставится оказание влияния на российское общество.

Сбор данных и шпионаж в Сети раскрыли реальные цели США

Разработка Киберкомандованием США новых «схем» ведения информационных войн можно расценить как открытую агрессию и провокацию с целью вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

«Западные демократии» постоянно акцентируют внимание на важности соблюдения прав человека, охраны его конфиденциальности и неприкосновенности. Тем не менее тактика U.S. Cybercom говорит об обратном — в случаях, когда на кону стоит политическое влияние, Вашингтон готов пренебречь либеральными ценностями.