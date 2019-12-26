Современные гаджеты могут способствовать раннему обучению детей

Москва, 26 декабря. Смартфоны, планшеты и ноутбуки годятся не только для развлечений, но и для раннего обучения детей. К такому выводу пришли исследователи из США.

Родители могут использовать интерес детей к современными техническим устройствам в благих целях, устанавливая на них приложения для раннего обучения, предает «Planet Today».

«Экранное время пришло, и оно здесь надолго. Идея заключается в том, чтобы искать способы использовать экранное время в позитивном ключе», — сказал автор исследования Шейл Гриффит, постдокторский адъюнкт на кафедре психологии в Международном Университете Флориды в Майами.

Команда исследователей сосредоточилась на поиске потенциальной выгоды от использования приложений детьми. Ученые задались вопросом, будет ли это полезно для обучения определенным навыкам. В исследованиях приняли участие более 4600 детей в возрасте до шести лет. Малыши были из Соединенных Штатов, Австралии, Соединенного Королевства, Канады, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Греции, Хорватии, Нидерландов и Германии.

Результат показал, что приложения оказались действенными в обучении математике и ранним языковым навыкам.

Ученые отмечают, что приложения на сенсорном экране должны быть интерактивными. Обычно это означает, что ребенок взаимодействует с экраном и оказывает влияние на представленный материал. Например, игры на соответствие различных элементов или их подсчет.

Несмотря на это ученые отметили, что родители не должны полагаться на эти устройства постоянно. Ведь малыши не всегда могут обрабатывать получаемую информацию и контент, который они считывают с гаджетов. Они могут увидеть неприемлемую картинку, которая их напугает. Детям от 18 до 24 месяцев нужно ограничить экранное время до часа в день.