Дети погибших сотрудников МВД познакомятся с Дедом Морозом в Великом Устюге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Стратегическое партнерство «Северо-Запад» продлит новогодние каникулы детям сотрудников МВД РФ и Росгвардии, погибших или уволенных с действительной службы по ранению при исполнении служебных обязанностей.

Межрегиональный социальный проект «Великий Устюг», который реализуется при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, продлит новогодние каникулы детям. Мальчики и девочки отправятся в новогоднее путешествие с 13 по 18 января — дети посетят Петербург и вотчину Деда Мороза.

В Северной столице дети посетят новогодние мероприятия, где им вручат подарки, Эрмитаж и ряд других городских достопримечательностей. Затем они отправятся в гости к Деду Морозу, познакомятся с исторической частью Великого Устюга и «откроют для себя много интересных тайн» на родине главного новогоднего волшебника.

«Мы искренне надеемся, что поездка в Санкт-Петербург и новогоднюю столицу России — Великий Устюг — запомнится ребятам, что они найдут новых друзей и привезут домой яркие впечатления и, конечно, новогодние подарки», — сказал помощник полномочного представителя президента РФ в СЗФО Евгений Карпичев.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей стали информационными партнерами проекта «Великий Устюг».