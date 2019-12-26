В РПЦ рассказали о значении возобновления паломничества в Сирию для Ближнего Востока

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин сообщил, что весной 2020 года будут запущены паломнические туры по христианским святыням Сирии.

В интервью газете «Известия» глава ИППО рассказал о планах восстановить паломнические маршруты в Сирии.

Куда повезут паломников

«В Дамаске есть что посмотреть. Я Сирию хорошо знаю, потому что возглавлял Российско-сирийскую межправкомиссию в 1997–1999 годах, бывал во всех местах, которые потом, к сожалению, охватила война. Сегодня такая возможность есть [организовать паломничество в Сирию], по крайней мере это касается столицы и окрестностей. Там сейчас уже совершенно безопасно», — сказал Сергей Степашин.

По его словам, центр Дамаска каким был, таким и остался — «с удивительными церквями, базарами и в целом настроением». Кроме того, паломников планируют отвезти в храмовый комплекс в Маалюле в провинции Алеппо, хотя он требует восстановления после войны.

Паломнические поездки в Сирию для всех желающих начнутся со следующего года. Записаться в них можно через паломнический центр ИППО «Святая земля».

«Месяц назад у меня была делегация из Сирии, мы как раз обсуждали детали. Думаю, запустим по весне, потому что это самое хорошее время — не так жарко, уже градусов 27–28. Сейчас самолеты летают непосредственно в Дамаск. Можно приехать в Ливан, отдохнуть там и за 2,5 часа на машине добраться до столицы Сирии, причем дорога пролегает через сказочно красивую долину Бекаа», — заметил Степашин.

Чем уникальны святыни Сирии

Как отметил спецкорр ФАН Сергей Чемеков, несколько раз побывавший в командировках в Сирии, сейчас эта страна уверенно возвращается к мирной жизни, а когда в Дамаск и другие сирийские города поедут паломники и другие туристы, то это будет означать, что худшее позади.

«Нужно помнить, что Сирия — это одно из древнейших государств мира, которое стало колыбелью многих культур и даже цивилизаций. Даже сейчас на ее территории сохранилось множество православных храмов и святынь. Так, в 50 километрах от столицы страны Дамаска расположен небольшой городок Маалюля, в котором находятся православные монастыри Святой Феклы и Святых Сергия и Вакха. Это действительно уникальные сооружения со своей атмосферой и богатейшей историей. Кстати, Маалюля — единственное место на земле, где до сих пор говорят на арамейском языке, на котором говорил Иисус Христос», — отметил Сергей Чемеков.

Он также рассказал о сирийском городе Седнайя.

«Неподалеку от Дамаска также расположен город Седнайя, который, как заявляют местные, является вторым после Иерусалима центром паломничества христиан. Там стоит Седнайский женский монастырь, который пострадал во время боевых действий в 2013-2014 годах. Сейчас, конечно, сирийцы его частично восстановили. Туда тоже можно было бы проложить паломнический маршрут», — предложил Сергей.

Как в РПЦ оценивают идею паломничества в Сирию

По словам заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, обсуждаемая инициатива ИППО — очень интересная и нужная.

«Конечно, на территории Сирии, как и на территориях ряда других государств этого региона, существует очень большой и нереализованный паломнический потенциал. В Сирии и других ближневосточных государствах есть очень много святынь, которые просто неизвестны нашим соотечественникам. И конечно, возможность посетить эти святыни представляется очень полезной. Мы надеемся, что возможные паломнические маршруты будут составлены Императорским православным палестинским обществом таким образом, что путешествие будет абсолютно безопасным для тех, кто в него отправится», — сказал Вахтанг Кипшидзе в комментарии Федеральному агентству новостей.

Представитель РПЦ напомнил, что Русская православная церковь проводила общецерковные сборы в поддержку пострадавших в Сирии, а год назад, когда отмечалось 60-летие представительства РПЦ в Дамаске, обсуждался вопрос об участии российских верующих в благотворительных и восстановительных работах в Сирии.