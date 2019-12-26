بالتفاصيل...الدعم العسكري التركي لإرهابيي حكومة الوفاق الليبية

أسلحة، مقاتلين سوريين، مدربين ومرتزقة- وكالة الأنباء الفدرالية "فان" تكشف عن تفاصيل التدخل العسكري التركي في ليبيا

كيف بدأت معركة طرابلس

بعد أن قام الجيش الوطني الليبي بتطهير الجزء الأكبر من الأرض الليبية من الإرهابيين في نيسان عام 2019، انتقل الجيش إلى المرحلة الأخيرة من عملية الكرامة ألا وهو تحرير العاصمة طرابلس من العصابات المسلحة التي تسمي بحكومة الوفاق الوطني.

عمدت المجموعات المسلحة إلى الاتحاد واعتبرت نفسها وزارة داخلية لما يسمى "حكومة طرابلس"، وهذه المجموعات المسلحة مسؤولة عن الثورة عام 2011، وقتل الرئيس الشرعي الأخير للبلاد معمر القذافي.

وتتكون هذه المجموعات من مجرمون، مطلوبون دوليا، ومقاتلين سابقين الذين كانوا ينتمون في الماضي لجماعات إرهابية عالمية مثل "القاعدة" و"داعش" و"الإخوان المسلمون".

واعترفت بعض الدول الغربية بحكومة الوفاق كحكومة قانونية، بالإضافة إلى تركيا، حيث قامت الأخيرة بغض النظر عن اتفاقية حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا الذي تم التوصل إليه عام 2011، بإرسال عربات عسكرية وأسلحة وذخيرة إلى طرابلس طوال تلك المدة التي كانت توجد فيها "حكومة الوفاق".

كما تساعد أنقرة "حكومة الوفاق" على زيادة قوتها العسكرية، حيث تقوم بنقل إرهابيين من "إدلب" في سوريا كما تقوم بإرسال مدربين أتراك.

ولكن مساعدة أنقرة أصبحت غير كافية بعد بدء المرحلة الجديدة من عملية القضاء على الإرهاب التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي، حيث طلب رئيس الوزراء فايز السراج في أيار من الرئيس التركي زيادة المساعدة التي تقدمها تركيا، فازداد عدد عمليات نقل الأسلحة وأصبحت منتظمة وكل هذا ترافق بمعارك ضارية مع قوات الجيش الوطني الليبي.

كشف عن أول دفعة عربات عسكرية وأسلحة وذخيرة من قبل تركيا بعد يومين تماما من اتصال السراج بأردوغان،

عنما وصلت في 18 أيار سفينة تحمل علم مولدوفا واسمها "أمازون"، كانت قد نقلت دفعة جديدة من العربات المدرعة نوع «Vuran» و«Kirpi II» إلى المجموعات الإرهابية التي تدعم "حكومة الوفاق". حيث شارك عسكريون أتراك في عملية تفريغ حمولة السفن، وبحسب المعلومات المتوفرة فقد وصل عدد العربات المدرعة إلى 25 عربة.

Kirpi II 4x4

وعرض أول نموذج للعربة المدرعة رباعية الدفع في عام 2009، وتستطيع العربة أن تنقل 13 شخص من ضمنهم 3 أشخاص مسؤولين عن التحكم بالعربة، تتمتع العربة بقوة 370 حصان وتصل سرعتها القصوى حتى 100 كم في الساعة، ووزنها 18.5 طنا ويمكنها أن تقطع 800 كيلومترا، وتحمل 11 شخصا، وزودت كلا السيارتين بوحدات قتالية للتحكم عن بعد كما أنها مزودة برشاشات أيضا.

ويوجد إثبات آخر يؤكد صحة الأنباء حول وصول الأسلحة إلى طرابلس، وهو صورة التقطت واحتوت على الناقلة "تيميتيرون"، والتي قضى قبطانها فلاديمير تيكوتشيف 3 سنوات في سجن معيتيقية، والذي تسيطر عليه عصابات "الردع" التي تنتمي لما يسمى بحكومة الوفاق، وقد سجلت جرائم هذه المجموعة في العديد من تقارير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا وصول العربات المدرعة مؤكدا أن العربات التي وصلت من تركيا وصلت لتلبي رغبات وزارة الداخلية.

وبحسب معلومات مجلس الأمن، فإن هذه العربات كانت مرسلة لأشرف مامي بالنيابة عن صلاح بادي من لواء الصمود، الذي يقع ضمن قائمة العقوبات من قبل الأمم المتحدة، ومحمد بن غزي من لواء "المرسى"، كما وصلت هذه العربات إلى الواء 33 مشاة تحت قيادة بشير خلف الله، كل المذكورين أعلاه يملكون أكثر الأدوار فعالية في معارك طرابلس.



وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا في 20 حزيران أن أنقرة تخالف قانون حظر نقل الأسلحة وتقوم ببيع الأسلحة والمعدات لحكومة الوفاق، حيث كان هذا كان أول اعتراف رسمي لأنقرة أنها ترسل الأسلحة لطرابلس.

وأعلنت وسائل إعلام عربية في 22 حزيران نقلا عن مصدر عسكري رسمي ليبي أن تركيا أرسلت دفعة أسلحة جديدة إلى طرابلس، وقد أعلن المصدر أن هذه الأسلحة والمعدات ستصل إلى مصراتة في الأيام التالية وستقوم المجموعات الإرهابية باستخدامها.

التأكيدات عن نقل الحمولات العسكرية ظهرت في 1 تموز، حيث وصلت إلى مدينة الخمس ناقلة الحاويات "ناتاليا آ"، والتي كانت تنقل الأسلحة، الذخيرة والإرهابيين لدعم العصابات في العاصمة طرابلس. وفي نفس الفترة ظهرت صور لقواعد التحكم بالطائرات المسيرة التركية، وبحسب مصادرنا وصلت على نفس سفينة الشحن تلك مختصين لتركيب قواعد التحكم بالطائرات المسيرة في المعيتيقية ومصراتة.

ويعتبر استخدام وتخديم الطائرات المسيرة ليست بالأمر السهل، حيث يتطلب الأمر عدة شهور من التدريب التقني وتدريب;

كما وصل إلى مصراتة بواسطة طائرات الشحن إلى مصراتة عدد من الخبراء والمختصين الأتراك للمساعدة بالتحكم بالطائرات المسيرة، بأول موجة وصل مهندسون ليقوموا بأبسط الأعمال وبناء البنية التحتية للقاعدة.

الطائرات المسيرة لحكومة الوفاق

قال خبراء من الأمم المتحدة أن سفينة النقل "أمازون" نقلت بالإضافة للعربات المدرعة لحكومة الوفاق أول دفعة من الطائرات المسيرة والتي تتكون من 4 طائرات من صنع شركة "baykar makina"، ونشرت الطائرات المسيرة في مطار معيتيقية وفي الكلية الجوية في مصراتة.

ونشر الدليل على الدور الفعال للطائرات المسيرة التركيةفي 24 حزيران، حن تم رصد طائرة مسيرة تركية في الأجواء.

ووصل إلى مصراتة 4 تموز وصلت سفينة شحن أخرى، وقد وصل عليها مهندسون ليكملوا بناء القاعدة الجوية في الكلية الجوية في مصراتة، كما تم بناء خرسانات مسلحة من 14 أيار حتى 6 حزيران لوضع الطائرات المسيرة هناك.

في الوقت ذاته، بالتوازي مع تجهيز القاعدة الجوية قامو بتحضير الخمس لاستقبال عدد كبير من المقاتلين، وفي 10 تموز وبحسب البيانات من موقع "marine traffic" لوحظت سفن شحن وسفن حاملة للحاويات في ميناء خمس الليبي، وهي سفينة "كريستال غالاكسي" من ميناء غمليك(تركيا) وناقلة الحاويات التي ترفع علم تركيا "ليلى كلكفان" من ميناء مرسشلوك(مالطا). بعد وقت قصير وصلت ناقلتا حاويات "كابتان آيتاك آ" و"ليلى كلكفان" مجددا إلى مصراتة والخمس.

وتم تجهيز البنية التحتية في المدن الساحلية الليبية بسرعة لاستقبال ونشر العربات ولتجديد المقاتلين الذين قتلوا في الاشتباكات.

وبحسب معلومات "Africa intelligence" فقد اتفق الطرفان على إرسال دفعة ثانية من الطائرات المسيرة وقطعها ولوازمها الأخرى في نهاية أيار.

كما تقول تقارير من مجلس الأمن في الأمم المتحدة أنه كانت تتم عمليات نقل جوية من أنقرة واسطنبول إلى مصراتة من 27 أيار حتى 21 تموز.

وكان مكتب "ProAir-CharterTransport GmbH" هو المستأجر الرسمي الذي قام باستئجار كل هذه الرحلات الجوية.

أما المشغلين شركة المساهمة الخاصة "PJSC" وشركة "أوكرانيا أليانس" والشركة الأوكرانية "سكاي آفيا ترانس"

وقامت طائرتان من نوع أنطونوف بسلسلة من الرحلات الجوية في أيار وحزيران من إسطنبول إلى مصراتة، نقلت فيها الطائرات معدات قطع الطائرات المسيرة بوزن 53.6 طن.

قطع الطائرات بدون طيار ، وقطع الكسوة ، ومحطات التحكم من الأرض ، ومحطات تخزين وتجهيز البيانات ، وقطع غيار الطائرات ، وأقراص الفرامل ، ومعدات الهبوط ، ومولد ، الأجزاء الميكانيكية ، وأجنحة وذيول الطائرات المسيرة ، ومحطة تزويد بالوقود ، وقطع الغيار ، وحوامل ثلاثية الأرجل.

أما الطائرات بدون طيار كان يتم نقلها إلى ليبيا بطائرات "IL-76TD".



وقالت مجموعة من الخبراء بأنها حصلت على معلومات من مصدر سري أن في نهاية آب، تقول فيها بأن حكومة الوفاق بحاجة إلى دفعة ثالثة من الطائرات المسيرة التركية.

تم إرسال هذه الدفعة بنفس الطائرة ونفس الشركة الاوكرانية "سكاي آفيا ترانس"، وهو الأمر الذي يؤكد عملية تدمير الدفعة السابقة كاملة نتيجة للضربة الجوية التي قامت بها قوات الجيش الليبي الوطني في الكلية الجوية في مصراتة، في نفس ذلك اليوم أعلن الجيش الوطني الليبي عن تدمير طائرة شحن في مصراتة وصلت من أنقرة مع أسلحة.

وأعلن النقيب محمد ابسيط، آمر الكتيبة 192 مشاة التابعة للجيش الليبي أن تركيا قد تلقت ضربة في الصميم في ليبيا، مشيرا إلى أن تركيا خسرت كمية كبيرة من أسلحتها التي تم نقلها بشكل غير قانوني إلى ليبيا



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هذه الطائرة نقلت أطنان من السلاح من أنقرة إلى مصراتة وطرابلس. أما خط طيران هذه الطائرة في الشهور حزيران وتموز

وآب على الرادار فدائما يمر من خلال البحر الأبيض المتوسط ومن ثم يظهر ويختفي بالقرب من مصراتة وطرابلس.

بالإضافة إلى الحمولات التي كانت تقوم الطائرات بنقلها فقد نقلت أيضا مقاتلين، وفق الحقيقة فإن عمليات نقل المقاتلين بشكل كبير بدأت فقط في وقت مؤخر عن طريق البحر، لكن قبل النقل البحري للمقاتلين، تم نقل 2000 مقاتل تقريبا عن طريق رحلات جوية منظمة.

بأمر من تركيا

بدأت المعلومات التي تفيد بأن تركيا تنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا بالظهور في أبريل 2019، بعد أن أطلق الجيش الوطني الليبي المرحلة التالية من عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب، حيث أرسلت مجموعات من الجهاديين إلى طرابلس ومصراتة لدعم وتعزيز قوة الجماعات المسلحة لحكومة الوفاق الوطني.

حدثت أكبر عملية نقل في خريف في 21 أغسطس، عندما دخل الجيش السوري مدينة خان شيخون في جنوب إدلب بدون قتال.

غادر الجهاديون في 23 أغسطس بلدات كفر زيتا، اللطامنة ، لطمين، تل الفاس ، مركبا ، اللحايا ، البويضة ، ومورك ، وتم نقلهم إلى مناطق تسيطر عليها الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

أشارت عدة مصادر إلى أن الإرهابيين الذين تركوا مواقعهم في خان شيخون واللطامنة قد تم سحبهم إلى تركيا من سوريا عبر المعابر الحدودية أطمة وباب الهوى.

تم تأكيد هذه المعلومات في مقابلة مع موقع Arabi Today مع الطبيب سامر من مدينة السقيلبية حيث قال في 17 سبتمبر 2019 "خلال عملي التقينا بالإرهابيين في المستشفى الذين أسرهم الجيش السوري، قال الأسرى أن الإرهابيين اضطروا إلى ترك مواقعهم بناء على أوامر تركيا في مناطق محددة، ومن هناك إلى مدينة مرسين التركية، وهذه المعلومات معروفة للجميع وليست سرا عن أحد".

وتمكنت وكالة الأنباء الفيدرالية "فان" من كشف أن نقل الجهاديين السوريين إلى ليبيا عن طريق البحر، لا يتم فقط من مرسين،

ولكن أيضا من الميناء في إسطنبول.

مرسين – مصراتة

توجد في مرسين قاعدة بحرية تركية، وقد تم نشر المئات من مقاتلي "هيئة تحرير الشام" و"جيش العزة" في بداية سبتمبر 2019. هناك حيث تم تدريبهم تحت إشراف مدربين أتراك.

وفقا للمعلومات التي حصلت عليها من مصادرنا في النصف الثاني من شهر أكتوبر، تم نقل حوالي ألفي مقاتل سوري من تركيا إلى ليبيا في حاويات على متن سفينة شحن "Medcon Sinop"، تمكنا من تأكيد هذه المعلومات بمساعدة الخدمات تتبع حركة المرور البحرية عبر الانترنت، غادرت هذه السفينة حقا ميناء مرسين في 25 أكتوبر، وفي اليوم التالي وصلت إلى ميناء مدينة مصراتة الليبية، التي يسيطر عليها مسلحو الوفاق.

اسطنبول – مصراتة

تكلم القائد الميداني للكتيبة 404 التابعة لجماعة "فرسان جنزور"، النقيب عبد القوي خليفة، عن وصول المقاتلين السوريين من إسطنبول إلى مصراتة ، والذي أسره الجيش الوطني الليبي في أكتوبر 2019.

وفقا للسجين، تم نقل المقاتلين السوريين، إلى جانب الأسلحة التركية والعربات المدرعة، من إسطنبول إلى مصراتة على متن عدة سفن، حيث ذكر اسم أحد قادة الجهاديين السوريين - جميل شهادي الصالح.

وكان الصالح رئيس المجموعة السورية "جيش العزة"، في يونيو 2019، ونتيجة للغارة الجوية التي شنها سلاح الجو الروسي على مواقع إرهابية، أصيب بجروح خطيرة، ونُقل بعدها إلى تركيا لتلقي العلاج.

كما قام عبد القوي خليفة أثناء الاستجواب بذكر اسم السفينة "ماتيلد"، التي كانت تعمل على إيصال المقاتلين السوريين إلى ليبيا. وفقا للخدمات تتبع حركة الملاحة البحرية عبر الانترنت، وصلت سفينة الحاويات إلى مصراتة في 1 سبتمبر 2019، وفي 3 سبتمبر دخلت ميناء طرابلس.

نضيف أن نشر المسلحين جرى تحت سيطرة الطائرات التركية في 9 سبتمبر/ أيلول، وقامت طائرة بوينج"E-7T" "Wedgetail" 13-002 ، بمهمة مراقبة فوق البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل اليبية. حيث أقلعت من قاعدة قونية

الجوية في وسط تركيا

في 11 سبتمبر ، قامت الطائرة العسكرية التركية من طراز بوينج E-7T ، التي أقلعت من نفس القاعدة ، بنفس المهمة. تم تنفيذ مهمة مماثلة في 13 سبتمبر بواسطة نفس طائرة سلاح الجو التركي Boeing E-7T 13-003.

توريد الأسلحة والمعدات بكميات كبيرة

في منتصف شهر أكتوبر، نشر موقع "Arabi Today" انفوغرافيك عن توريد الأسلحة والمعدات التركية عن طريق البحر. في غضون ثلاثة أشهر، وصلت سبع سفن شحن من موانئ خمس ومصراتة وطرابلس وسرت التي يسيطر عليها الوفاق. ووفقا لمصدر مقرب من الوفاق، خلال ثلاثة أشهر صيفية فقط ، سلمت تركيا:

- 000 12 قطعة سلاح من الأسلحة الصغيرة - AKM وAKMS وPC ، فضلا عن 21 مليون طلقة ذخيرة.

- 1200 وحدة من الأسلحة المحمولة والثابتة المضادة للدبابات- قذائف آر بي جي، الغاز الطبيعي المسال، أجهزة الصواريخ المضادة للأفراد، وكذلك 114000 طلقة لهم.

- 100 وحدة من المدافع الرشاشة الثقيلة DShK، بالإضافة إلى مليون طلقة.

- 100 وحدة من الرشاشات الثقيلة ZU، وكذلك 5 مليون طلقة.

- 40 وحدة من قذائف الهاون الثقيلة - 82 ملم و 120 ملم، وكذلك 420000 قذيفة.

ووفقا للصحيفة، في المجموع ، من يوليو إلى سبتمبر، تم إرسال أكثر من 360 حاوية أسلحة تركية إلى موانئ الخمس ومصراتة وطرابلس وسرت، والتي تتراوح من 8 إلى 10 آلاف طن من الأسلحة والذخيرة.

لم تسمح عمليات الإمداد الكبيرة مقاتلين من إدلب فحسب، بل سمحت أيضا بتحديث معدات العصابات المحلية. ومع ذلك ، كانت عملية الكرامة تكتسب زخما، فازدادت الحاجة إلى الأسلحة. وفي 24 سبتمبر، أحضرت سفينة جراند غابون أنواعا مختلفة من الأسلحة، طائرات بدون طيار تركية الصنع، بالإضافة إلى أكثر من 180 وحدة من المركبات المدرعة وعربات تويوتا هايلوكس من تركيا إلى ليبيا، وصلت السفينة إلى الميناء في ليبيا في الساعة 6:20 صباحا وبدأت عملية التفريغ. بعد عملية التسليم هذه، تمكن جنود الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة التركية "Chagatay VTOL" في ترهونة.

وتمتلك الطائرة المسيرة "Çağatay VTOL" جناحين طولهما 4.65 متر، الهيكل مصنوع من مواد مركبة. حمولة 5 كغم ومحرك بحجم 100 سم مكعب. متوسط استهلاك الوقود هو 1 لتر/ساعة، وتستطيع أن تحلق في لمدة 6 ساعات، وتستخدم الطائرة المحركات الكهربائية للهبوط العمودي والإقلاع، وبالتالي، فإنها لا يحتاج إلى مدرج أومهبط، ويمكن أن تقلع من أي

مساحة مسطحة بحجم كاف.

أجبرت الخسائر المتكررة لعصابات الوفاق تركيا على تغيير شكل المساعدات قليلا. تحت هجمة الجيش الوطني الليبي، أصبح نقص القوات من قبل المتشددين المحليين والإرهابيين من إدلب أكثر وضوحا، وأصبحت المساعدة من المدربين والطائرات بدون طيار غير كافية، ومن الواضح أنه لم يكن هناك ما يكفي من المتخصصين المؤهلين في المقدمة. وهنا ظهرت الشركة الخاصة العسكرية "سادات" في متناول اليدين.

شركة "سادات" العسكرية الخاصة - "جيش أردوغان الشخصي"

تم إنشاء "سادات" من قبل مستشار الرئيس التركي عدنان تانريفردي. في الماضي، قام الملازم- جنرال في الجيش التركي عدنان تانريفردي و23 من ضباط الجيش التركي السابقين بتنظيم الشركة العسكرية الخاصة بأمر أردوغان الشخصي في عام 2012. الشرط الأساسي لممثلي الشركة التركية هو المشاركة والالتزام بالمبادئ الدينية والبرنامجية للحزب الحاكم في تركيا - حزب العدالة والتنمية. تتفاعل الشركة مباشرة مع المخابرات التركية في سوريا، حيث تقوم بمهام "حساسة" مختلفة. مع التسوية المستمرة للنزاع السوري ، يمكن أن يظل اختصاصيو "سادات" بدون العمل، وقرروا نقلهم إلى ليبيا.

من المعروف أن "سادات" دربت المعارضة الموالية لتركيا في سوريا، وذهبوا إلى ليبيا بصحبة معارفهم القدامى. وتم وضع متشددي إدلب في المدارس والمستودعات في منطقة الميناء قبل إرسالهم إلى الجبهة، أما مقاتلي "سادات حصلوا" على عدة فنادق تحت تصرفهم. ووفقًا لمصادرنا، يقيم فريق الاستجابة السريعة المكون من 88 شخصا في فندق راديسون بلو المهاري في طرابلس وهو في حالة تأهب لاحتمال إخلاء فايز سراج وآخرين مرتبطين بالإخوان المسلمين، يقيم باقي موظفين "سادات" في فنادق أكثر تواضعا. العدد الإجمالي هو 800 شخص.

الشركات العسكرية الخاصة، المقاتلين، القوات الخاصة

تعمل القوات الخاصة التركية في ليبيا بنشاط، وأثناء مشاركتها في القتال تبقى على اتصال وثيق مع المقاتلين من إدلب والمقاتلين المحليين. والدليل على ذلك هو الأسلحة التي سقطت في أيدي الجيش الوطني الليبي. مثل قاذفة القنابل الأوتوماتيكية MKEK-40 ملم تركية الصنع. وفقًا لمصادرنا، أرسلت تركيا إلى ليبيا مجموعة محدودة من قاذفات القنابل اليدوية هذه

بواسطة سفينة "Grand Gabon" لتجهيز قوات العمليات الخاصة للقوات الخاصة التركية.

أكدت مشاركة القوات الخاصة التركية ، وفاة أحد الجنود الأتراك في نهاية أكتوبر في المركبة المدرعة «BMC Vuran»

بالقرب من العربة المدرعة ، تم اكتشاف أجزاء من معداتهم الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك في 18 سبتمبر خرج مطار معيتيقة الدولي من الخدمة بسبب القصف، وطارت طائرة «An-74TK-300»

مع رقم الذيل «5A-SSA» إلى تركيا حيث تم إجلاء جنود القوات الخاصة الجرحى من الطائرة في إسطنبول لتلقي العلاج.

حاليا ، هناك ما لا يقل عن 600 من المقاتلين الليبيين يتلقون العلاج في إسطنبول، ووفقا لصحيفة "جمهوريت" التركية. وتم وضع الإرهابيون الصديقون لأنقرة في ثلاثة فنادق في إسطنبول، وهم يخضعون للعلاج في المؤسسات الطبية المرتبطة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. وفي الوقت نفسه، لا يعرف المقاتلون من الذي نظم العلاج ودفع ثمنه، وتحدث المقاتلون الذين تحدث معهم المراسل التركي عن خسائر فادحة.

تتم معالجة مقاتلي إدلب المصابين في ليبيا إما بشكل مباشر في طرابلس، أو في حال كان مهما بالنسبة لأنقرة، يتم نقلهم إلى تركيا، حيث يتم علاجهم في أنطاكيا ومدن أخرى في مقاطعة هاتاي.

إقراض الإيجار التركية

في الوقت الحالي ، تواصل وكالة الأنباء الروسية "فان" معالجة المعلومات التي تم جمعها. ومع ذلك، من الحقائق المقدمة بالفعل في التحقيق، يمكن للمرء أن يحكم على كمية هائلة من المساعدة المقدمة من الوفاق التركية. قبل وبعد إبرام مذكرة التعاون العسكري، حيث قدمت أنقرة على نطاق واسع المعدات والمقاتلين والمرتزقة والعسكريين إلى طرابلس ومصراتة.

وفقًا لمعلوماتنا، يوجد في ليبيا حاليا ما يصل إلى 800 مرتزق من قوات "سادات"، ونحو 600 جندي من القوات الخاصة ونحو ستة آلاف مسلح من إدلب. منذ يونيو وحده ، تم توصيل أكثر من 25 ألف طن من الشحنات العسكرية من تركيا إلى شمال إفريقيا. مئات العربات المدرعة ، بما في ذلك 180 سيارة تويوتا هايلكس، و 20 ألف وحدة من الأسلحة الصغيرة الفردية، و5 ملايين طلقة مسدس عيار كبير، و200 مدافع مضاد للطيران نوع "ZU-23-2" و"ZPU-2"، و«ZPU-4»

و12 قطعة من أنظمة"HISAR" للدفاع الجوي، و30 طائرات بدون طيار وحوالي 300 طائرة بدون طيار تجارية تستخدم

لاستطلاع وضبط نيران المدفعية.

من الصعب تتبع بعض الأسلحة، لأن تركيا لا تحملها من أراضيها. لذلك ، الآن ، من ميناء أولفيا الأوكراني المعروف سابقا باسم "Oktyabrsk"، المجهز خصيصًا لتحميل المعدات والذخيرة، تم إرسال السفينة "Maraki K" التي تحمل علم مولدوفا إلى ليبيا. حسب "Marinetraffic"، فإن وقت الوصول المقدر هو 25 ديسمبر.

مدفوعات وتكاليف ضخمة

بطبيعة الحال ، فإن الخدمات اللوجستية وحدها تكلف الكثير من المال. على الأقل بعضهم يأتي من ميزانية الدولة الليبية. في 27 نوفمبر، ظهرت وثائق على الشبكة موقعة من رئيس وزارة الداخلية فتحي باشاغا، تشير إلى المبالغ الضخمة باليورو التي تم تحويلها إلى حساب شركة الدفاع التركية " SSTEK"، وتملك شركة الأسلحة التركية العملاقة BMC 55% من أسهم الشركة، والتي تنتج أيضًا عربة Kipri ​​المعروفة. وإجمالي مبلغ "الطلبات" من مايو إلى نوفمبر هو 570 442 825 €، وهذا هو فقط مع المورد الرسمي. في الوقت الذي تشير فيد التقديرات الأكثر تواضعا إلى أن إجمالي مبلغ المساعدات يفوق مليار

يورو.

لا تشمل قائمة المعدات والأسلحة التي تم تسليمها الأسلحة الصغيرة والطائرات بدون طيار فقط. في المواجهة مع الجيش النظامي، ويعاني إرهابيو الوفاق من خسائر بسبب عمليات الطيران. لذلك ، تم تثبيت أنظمة مضادة للطائرات من قبل أنقرة. في 9 ديسمبر ، ذكرت مصادر موالية لتركيا أن 9 طائرات في ليبيا قد أسقطت باستخدام نظام الدفاع الجوي التركي "HİSAR".

سلطان؟ سلطان!

لماذا يحتاج أردوغان إلى كل هذا؟ المستفيد المالي الرئيسي هو عائلة أردوغان - تزوجت الابنة الصغرى لرئيس تركيا في عام 2016 من المدير الفني لشركة الدفاع الكبيرة "Seljuk Bayraktar"، وتمتلك عائلة زوج الابنة الصغرى شركةBaykar" Makina " التي تنتج الطائرات بدون طيار "Bayraktar "

بالإضافة إلى ذلك، وسط هدوء الصراع في سوريا، تحتاج تركيا إلى صراع جديد. في ليبيا، يحل أردوغان العديد من المشكلات في وقت واحد - "عدو خارجي جديد" في شخص حفتر وحلفائه والقدرة على التخلص من المقاتلين السوريين الذين أصبحوا عبئا، وغني عن القول إن طموحات رجب طيب أردوغان السياسية تسمح له بالدخول بنشاط في مواجهة سياسية مع فرنسا والإمارات ومصر، باستخدام هذا كنقطة انطلاق محتملة لتركيا لتحتل المرتبة الأولى في العالم الإسلامي.

ولهذا فإن أردوغان مستعد لاتخاذ تدابير متطرفة. علاوة على ذلك، فإن مسألة مشاركة الأسطول التركي في قصف العاصمة في حال سيطرة حفتر على طرابلس تتم مناقشتها، نظرًا لأن خفر سواحل الوفاق غير قادر على القيام بذلك، ولا يمكن إلا للبحرية التركية أن تلعب دور السلاح الحاسم الأخير.