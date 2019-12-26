Похищение рабочих в Триполи спровоцирует жесткие действия со стороны Египта, считает эксперт

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитили 27 египетских рабочих у рынка Аль-Хадра в районе Триполи Аль-Хадба. Они планируют их использовать в съемках провокационного видео, в котором рабочие сыграют египетских солдат. О возможной реакции Египта Федеральному агентству новостей рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Как любая страна, которая должна защищать своих граждан, Египет, конечно, будет пытаться освободить рабочих из плена. Во-первых, наверняка последует жесткое заявление с требованием их освободить. Во-вторых, в данном случае не исключены силовые акты со стороны Египта в отношении ПНС Ливии. Естественно, стоит ожидать проведения спецопераций. Тем более, египтяне уже объединились с Грецией», — пояснил Перенджиев.

Инцидент с похищением египетских рабочих, в любом случае, приведет к полному втягиванию Египта в ливийский конфликт.

В террористической операции в Триполи участвовали боевики группировки «Абу Салим» под предводительством наркодилера Абдулгани «Ганива» аль-Кикли. Боевики ПНС активно сотрудничают с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1.

«Россия, я думаю, должна оказать хотя бы помощь консультационного характера. Возможно, спецслужбы проконсультируют египтян по проведению операции по освобождению своих граждан», — предположил эксперт.

Напомним, что в Ливии также насильно удерживаются двое россиян — Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), в связи с чем Россия так или иначе обязана вмешаться в конфликт, так как под угрозой находятся жизнь и здоровье российских граждан.

Каир ранее обратился к международному сообществу с просьбой повлиять на действия ПНС Ливии, но в защиту Египта высказалась только Греция, что актуализирует вопрос о бесполезности НАТО. Североатлантический союз никак не способствует улаживанию данного конфликта.

«Более вероятно, что пока Египет будет действовать в одиночку. Если еще какое-нибудь государство выскажется о том, что нужно оказать помощь Египту, кроме Греции, будет замечательно. Но западные страны почему-то молчат по этому поводу», — заключил Перенджиев.

Уже известно, что совместный греко-египетский штаб разработал операцию «Медуза», которая может помешать планам Анкары в Ливии.

Стоит напомнить, что после убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался вооруженный конфликт. На сегодняшний день большую часть страны контролируют легитимные власти, избранные населением. Однако в столице Ливии Триполи базируется сформированное террористами Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Боевиков поддерживает не только Турция, но и Евросоюз вместе с Соединенными Штатами Америки.

1 Организация запрещена на территории РФ.