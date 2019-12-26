РФ защитит мирных жителей в занятом опорном пункте США в Сирии

Москва, 26 декабря. Военная полиция РФ заняла покинутый американцами опорный пункт в поселке Телль-Самин в Сирии в рамках усилий по восстановлению мира в государстве. Об этом заявил эксперт и экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

Населенный пункт занимает стратегическое положение на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центральными и северными районами страны, а также с городами, расположенными в пойме Евфрата. Сирийские власти утверждают, что пока опорный пункт контролировала армия США, боевики без проблем провозили оружие по соседним дорогам.

Как отметил военный эксперт Хатылев, Россия действует в рамках договоренностей с правительством Сирийской Арабской Республики и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о патрулировании приграничных районов. Кроме того, российские военные помогают местным жителям. Безопасность сирийцев они обеспечат и после поднятия флага над опорным пунктом.

«То, что там находятся американские базы или места базирования каких-то войск — это второстепенный вопрос. Когда еще идут какие-то военные действия, проще использовать готовую инфраструктуру, чем создавать что-то новое», — объяснил Хатылев в разговоре с Nation News.

Эксперт при этом отметил, что коалиция стран Североатлантического альянса стала терпимее относиться к действиям России в Сирии.

«Есть и «ложка дегтя»: операции по противодействию теперь перешли в скрытый формат и проводятся более тайно», — констатировал он.

Напомним, Турция с 9 по 22 октября вела в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Ключевой целью кампании было создание зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4.

В октябре Россия и Турция подписали меморандум по Сирии, который, среди прочего, установил проведение совместного патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции.

Не так давно Федеральному агентству новостей удалось выяснить, что в то время, как Россия активно ведет борьбу с террористами, сотрудничает с ними журналист «Новой газеты» и автор фейков про ЧВК «Вагнера» Денис Коротков, а также беглый олигарх Михаил Ходорковский. Доказательства их связи с членами ИГ1 (запрещено в РФ) представлены в первой части расследования издания.

Во второй ФАН рассказал о том, как США всесторонне поддерживают ИГ. В третьем материале говорится об активной борьбе России против терроризма, а в четвертом — о созданной США сети русскоязычных СМИ, распространяющих фейки о российской кампании в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.