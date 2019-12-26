Ковтун признался на российском ТВ, что Украина ворует транзитную нефть

Москва, 26 декабря. Украина планирует «присосаться к трубе» и приватизировать транзитную нефть для Европы из России. Об этом заявил украинский политолог Вячеслав Ковтун.

Представитель Украины стал гостем эфира политического ток-шоу с Владимиром Соловьевым в эфире телеканала «Россия-1».

«Как можно было подписать транзит на десять лет с «Транснефтью»? То есть вы десять лет будете снабжать нас нефтью?», — задался вопросами Ковтун.

Гости студии обратили внимание, что украинский политолог перепутал слова «транзит» и «снабжение», и узнали у него, что конкретно Украина планирует делать с топливом: воровать или пропускать.

«Прошу записать: Ковтун признался, что Украина ворует нефть, притом, самым варварским методом — путем, извините, отсасывания нефти!» — пошутил ведущий программы Владимир Соловев.

В ответ Ковтун заявил, что для этого в стране «специалисты есть».

«По воровству? То есть вы воруете транзитную нефть?» — уже серьезно уточнил Соловьев.

Ковтун заявил, что воровать транзитную нефть Киев не станет, он ее «приватизирует».

«Почему транзитную? Мы ее как бы приватизируем по ходу и все. Это будет нормально, это будет рынок. Мы взаимозачет потом проведем. Подадим на вас в Стокгольмский арбитраж и выиграем, что вся нефть в трубопроводе будет нашей, и вы согласитесь, но сначала будете возражать», — объявил украинский эксперт.

В настоящее время Россия и Украина ведут переговоры по транзиту российского газа через украинскую территорию в Европу в период с 2020 года, поскольку действующий десятилетний контракт на поставку и транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря. В четверг, 26 декабря, в Вене две компании начали очередной этап переговоров по газу.