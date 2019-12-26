Москва, 26 декабря. Деятельность так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии — незаконна в соответствии с положениями Схиратского соглашения, заявил востоковед Борис Долгов.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное ситуации в Ливии. В материале, в частности, говорится о Схиратском соглашении, которое четко регулирует обязанности исполнительных и законодательных органов Ливии, а также сроки их мандата ПНС, который был ограничен двумя годами.

Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН подчеркнул, что тот факт, что ПНС Ливии существует до сих пор — грубейшее нарушение Схиратского соглашения, это значит, что деятельность структуры лидера ПНС Ливии Файеза Сарраджа абсолютно незаконна. Он напомнил, что согласно соглашению, триполитанское «правительство» должно было прекратить свое существование еще в начале прошлого года.

«Саррадж не стремится складывать с себя полномочия и даже заключает международные соглашения, как это было недавно с Турцией. Конечно, все это незаконно. Об этом говорят, в частности, в правительстве в Тобруке, члены которого напрямую обратились в ООН с требованием отозвать международное признание ПНС», — сказал Долгов в интервью изданию «ПолитРоссия».

Фактически ПНС Ливии утратило свою легитимность задолго до 2018 года, нарушив ключевые условия выполнения Схиратского соглашения. Стороны при подписании документа определили 32 принципа, от выполнения которых и зависела действительность договора, но террористы ПНС Ливии не выполнили как минимум 12 пунктов.

Соблюдение прав человека, независимость судебной системы, запрет на дискриминацию — главные пункты соглашения. Тем не менее «правительство», заседающее в Триполи, не соблюдает ни одно из требований. При этом известно, что ПНС Ливии — конгломерат запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1, «Аль-Каида»1, кроме того, в состав МВД ПНС Ливии входят различные бандформирования, которые, в частности, отлавливают на улицах женщин и сажают их в тюрьму.

В докладах Совета Безопасности ООН содержатся данные о произвольном задержании женщин, которым занимаются группировки RADA, «Абу Салим», «Батальон революционеров Триполи» и ряд других банд МВД ПНС, под контролем которых находятся частные тюрьмы. Более того, удерживаемых в тюрьмах пытают, продают в рабство, что является настоящим международным преступлением.

Долгов убежден, что ПНС Ливии — главный источник бандитизма в североафриканской стране.

«За последнее время сильно возросло влияние всех этих бандитских группировок внутри ПНС. И нужно констатировать, что Файез Саррадж предпочитает опираться именно на них. Разумеется, эти террористы получают полную свободу деятельности», — сказал востоковед, напомнив, что боевики не видят «ничего предосудительного в своих действиях».

От преступных действий ПНС Ливии страдают россияне — специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Они содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», которая контролируется боевиками местного бандформирования RADA.

1 Организация запрещена на территории РФ.