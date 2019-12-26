Триполи, 26 декабря. 660 боевиков прибыли из Сирии в Триполи, чтобы поддержать террористическое Правительство национального согласия Ливии (ПНС). Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Боевиков, которые прибыли в Ливию 25 декабря, разобьют на группы по 30 человек. 26 декабря ожидается еще один рейс с террористами из Стамбула.

Ранее о переброске боевиков запрещенных в РФ радикальных организаций «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 из Сирии сообщил Ареф Али Найед — советник председателя расположенного на востоке Ливии Временного правительства Абдуллы ат-Тани. По его словам, цель переброски боевиков — оказать сопротивление Ливийской национальной армии (ЛНА), которая ведет в стране антитеррористическую операцию под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Напомним, после произошедшего в октябре 2011 года свержения и убийства многолетнего лидера страны Муаммара Каддафи Ливия оказалась в кризисном положении. В 2014 году в результате законных парламентских выборов была сформирована Палата представителей, базирующаяся на востоке Ливии в Тобруке и являющаяся, по сути, единственным легитимным управляющим органом в стране. Палатой представителей руководит Агила Салех.

Расположенная на западе ливийская столица Триполи захвачена террористическим ПНС Ливии, которое возглавляет Файез Саррадж. Искусственно созданное ПНС обеспечивает поддержку и прикрытие вооруженным бандформированиям, творящим хаос в Триполи и конфликтующим друг с другом. Террористы ПНС похищают и пытают людей, а также занимаются работорговлей.

Хафтар начал контртеррористическую операцию «Достоинство» в 2014 году. ЛНА освободила большую часть Ливии от террористов. На данный момент цель Хафтара — избавить столицу от контроля преступного ПНС Ливии.

Кроме того, во внутренние дела страны регулярно вмешивается Турция, выступающая на стороне искусственно созданного ПНС. Как ранее писало Федеральное агентство новостей, Анкара поставляет террористам так называемого ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго. Также Турция способствует отправке боевиков из Сирии в Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.