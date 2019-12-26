Новгородские врачи обнаружили беременность у пациента со сломанной рукой

Боровичи, 26 декабря. Врачи из города Боровичи (Новгородская область) поставили необычный диагноз местному жителю, который поступил в больницу с переломом руки.

В выписном эпикризе говорится, что мужчина получил перелом правой лучевой кости со смещением, а также — беременность со сроком 27 недель. В документе также упоминается госпитализация «для удаления металлоконструкций после родоразрешения», пишут пользователи паблика «Борович онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам источника Федерального агентства новостей, эпикриз был выдан еще в декабре 2018 года. Вероятнее всего, речь идет либо о чьей-то шутке, либо об ошибке врачей, либо о сбое программы, которая оформляет документы.

Отметим, что прежде ЦРБ Боровичей уже выдавала пациентке бумагу о ее «клинической смерти». Кроме того, некоторые пациенты этой больницы после выписки по документам оказывались на 20 кг тяжелее, чем были в момент поступления.

Примечательно, что житель Боровичей оказался не первым беременным мужчиной в мире. В 2017 году стало известно о беременности 20-летнего британца Хайден Кросс. Впоследствии выяснилось, что молодой человек сменил пол и зачал ребенка путем искусственного оплодотворения.

Манипуляции по смене пола он начал еще в 17 лет. С этого возраста он принимал гормональные препараты, а затем сделал паспорт, в котором была указана уже новая половая принадлежность.