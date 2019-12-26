Россию в 2020 году ждет подъем на фоне апокалиптических прогнозов для Запада

Предсказания будущего, отдаленного и не слишком, — дело столь же популярное, сколько и неблагодарное. Тем не менее, заглянуть в наступающий, 2020 год можно не только в нумерологическом или астрологическом, но и в политическом, и в финансово-экономическом планах.

Там развитие событий имеет определенные закономерности, обладает своей собственной инерцией и мало зависит от сочетания цифр года или взаиморасположения звезд. В то же время это процессы нелинейные и во многом хаотические, а потому они определяются внутри некоего диапазона значений, иногда «вылетая» за его рамки в виде непредсказуемых «черных лебедей», если использовать известный образ Нассима Талеба.

Поскольку «время — деньги» (сегодня время вообще является основой глобальной долговой экономики), прогнозированием на разных уровнях занимаются все: от обычного человека до крупнейших корпораций и государств. А уж накануне Нового года данное занятие принимает масштабы пандемии. Поэтому не будем «чихать и кашлять» про 2020 год от себя, но попытаемся сделать некий обзор наличной в мире открытой прогностики.

Надо сказать, что эта прогностика существует сегодня в нескольких основных глобальных ипостасях.

Прогностика, связанная с матрицей «коллективного Запада», как правило, на всех уровнях носит негативный и чуть ли не апокалиптический характер. На 2020 год прогнозируются (в который уже раз!) и обвал «империи доллара», и международной торговли, и мировой экономики в целом.

Так, известный американский экономист Нуриэль Рубини, профессор экономики Нью-Йоркского университета, некогда предсказавший кризис 2008 года и получивший прозвище «доктор Дум», назвал «три вероятных шока» для мировой экономики: усиление американо-китайской торговой войны, конкуренцию в сфере информационных технологий и рост цен на энергоносители — надо понимать, вследствие провала «сланцевой революции».

Такие же апокалиптические мотивы содержатся в годовых отчетах JP Morgan Chase и Deutsche Bank. А увидевший свет в начале декабря доклад комиссии по обороне и национальной безопасности Конгресса США, написанный под руководством главы совета директоров Google Эрика Шмидта, видит единственный шанс сохранить «глобальное лидерство» для современной Америки в том, чтобы любой ценой столкнуть Москву с Пекином, параллельно выкачивая из этих двух сверхдержав высококвалифицированные кадры.

Видимо, этот документ и стал отправной точкой для недавнего заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что Россия не намерена своими руками разрушать отношения стратегического партнерства с КНР «ради удовольствия американцев».

Разумеется, при большом желании данное заявление МИД РФ можно рассматривать и в контексте некоего «торга» с Вашингтоном. Но вся история отношений нашей страны с Соединенными Штатами показывает, насколько это эгоистичный и бесперспективный союзник для России.

К тому же, хорошо известные провалы в американской «оборонке» и аэрокосмической отрасли, утрата военно-стратегического и кибернетического превосходства плюс запредельная долговая нагрузка на экономику США и «коллективного Запада» в целом стремительно обнуляют «степени свободы» для их действий внутри наличной «неолиберальной матрицы» и ведут к ее разрушению.

Эрозии подвергается вся сложившаяся после Второй мировой войны система международных отношений и все ключевые институты этой системы: НАТО, ВТО, ЕС, МВФ и так далее. Глава Банка Англии Марк Карни призывает к отказу от доллара ФРС США как главной мировой валюты, Великобритания снова голосует за партию Бориса Джонсона и Brexit, то есть за выход из «единой Европы», на саммите Североатлантического альянса Дональда Трампа подвергают открытой обструкции, в самой Америке демократы инициируют процесс его импичмента, и никаких перспектив того, что этот процесс нарастающего хаоса можно будет остановить в 2020 году, не просматривается.

Наоборот, ситуация уже на грани перехода к сакраментальному «спасайся кто может!»… Разумеется, половить рыбку в мутной воде подобной «прогностики», составляющей до 90% соответствующего информационного потока, предостаточно.

Напротив, в Китае руководство и общество демонстрируют уверенность и оптимизм, которые не смогли поколебать даже широко распиаренные протесты в Гонконге. По итогам 2019 года КНР уверенно берет рубеж в 6% прироста ВВП, что означает годовую прибавку валового продукта по паритету покупательной способности почти на 1,3 триллиона долларов, или плюс 1000 долларов на каждого китайца. Поэтому прогнозы, исходящие из Поднебесной, полны пусть сдержанного, но позитива.

В частности, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все планы, намеченные к 2021 году, прежде всего — полное устранение бедности, будут выполнены, что китайская экономика, несмотря на все трудности и риски, вырастет за 2020 год еще примерно на 6%, а программа «Один пояс, один путь» продолжит успешно осуществляться в «связке» с российской программой Евроазиатского экономического союза и строительством логистического коридора между Россией и Индией через Иран и Пакистан в рамках ШОС и БРИКС.

«Китайская» и «прокитайская» прогностика составляют около 10% соответствующего рынка. Ее сила и слабость заключаются, прежде всего, в ограниченности масштабов, представляющих зону влияния Красного дракона в качестве «острова стабильности» внутри грядущего глобального хаоса. Пекин не берет и не хочет брать на себя даже интеллектуальную ответственность за судьбы мира — его интересует только стабильность внутри «мира по-китайски», Pax Sinica, за пределами которого, условно говоря, хоть потоп, хоть трава не расти.

Третьей, самой слабой и мало представленной в мировом коммуникативном пространстве, но все-таки отдельно существующей ипостасью глобального прогнозирования на 2020 год, наряду с ипостасями «западной» и «китайской», можно назвать ипостась «российскую». Но не ту ее часть, которая повторяет зады западной прогностики, а ту, которая ориентирована на решение конкретных задач, стоящих как перед нашей страной, так и перед человечеством в целом.

В 2019 году, как уже отмечалось, наша страна сделала решающие шаги в обеспечении безопасности в военной, информационной, продовольственной и финансовой сферах. Причем безопасность в военной сфере была обеспечена не только для самой России, но и для всего мира.

В 2020 году «центр тяжести» российского подъема, судя по всему, будет смещен в сторону аккумуляции и развития энергетических технологий, в том числе — принципиально новых, а также формирования максимально возможного безотходного цикла производства и потребления.