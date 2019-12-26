Две новые ледовые арены появятся в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 декабря. Новые ледовые арены откроют в двух районах Петербурга в следующем году. Катки появятся в Приморском и Красногвардейском. Кроме того, в рамках программы городского финансирования завершается проектирование еще двух площадок. Об этом рассказал вице-губернатор города Владимир Кириллов.

«В Петербурге функционируют 32 катка стандартных размеров и еще 25 нестандартных ледовых площадок с искусственным льдом», - отметил Владимир Кириллов в эксклюзивном интервью «Петербургскому дневнику».

Стоит отметить, что на этапе разработки находятся проекты еще 10-ти крытых катков. После завершения всех работ объекты перейдут в собственность города.

«Среди них два объекта в Колпинском и Петродворцовом районах, которые возводятся по программе «Газпром – детям», — рассказал Кириллов.

В этом году для петербуржцев будут доступны 333 места для занятий сезонными видами спорта, том числе более сотни катков, 145 хоккейных площадок и 91 лыжная трасса.

Ранее ФАН сообщал, что в Кронштадте на Якорной площади состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве Санкт-Петербурга с Военно-патриотическим парком культуры и отдыха «Патриот».