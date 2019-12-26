Отправляющемуся на Север Шаведдинову дали советы на случай схватки с белым медведем

Москва, 26 декабря. Активисту штаба скандального блогера Алексея Навального Руслану Шаведдинову, который отправится отдавать долг родине на Новую Землю, дали несколько советов по выживанию в суровых северных условиях. «Московскому хипстеру» придется не только столкнуться с различными испытаниями, но и освоить полезные навыки.

Температура воздуха на Новой Земле может шокировать привыкшего к порой бесснежным зимам Шаведдинова. Зимой столбики термометров здесь опускаются ниже минус 40, а летом редко поднимаются выше плюс шести. В таких условиях модным пальто нараспашку похвастаться не получится — нужно носить специальную форму, созданную для северных широт. Кроме того, на таком морозе вряд ли удастся устраивать уличные пикеты, стоя с плакатиком. Тяжело на Новой Земле и с голодовками — живущим на севере требуется сбалансированное и калорийное питание, иначе можно заработать серьезные проблемы со здоровьем.

Также на севере есть большая вероятность столкнуться с белым медведем. Например, недавно целых 52 «хозяина Арктики» пожаловали в поселок Белушья Губа и прошлись по жилым домам, из-за чего здесь ввели режим ЧС.

Издание Nation News напоминает Шаведдинову, что при встрече с белым медведем не стоит выкрикивать лозунги Навального, поскольку на зверя они не подействуют. Более того, громкие крики скорее приведут к обратному результату и спровоцируют нападение хищника. Каждому призывнику, проходящему службу на Новой Земле, выдают памятку на случай встречи с белым медведем. Из документа можно узнать, что размер медведя достигает трех метров в длину и 1,5 метра в высоту, а вес — до 1,5 тонны. На суше зверь может бегать со скоростью почти 42 километра в час, а длина прыжка с места достигает семи метров.

Бежать и кричать при встрече с белым медведем Шаведдинову не стоит, так как бегом он, в отличие от Навального, не занимается. Стрелять в хищника тоже не следует — если промахнуться, то животное разъярится, а если попасть, то можно получить массу проблем за убийство зверя, занесенного в Красную книгу.

Лучшая тактика в схватке с белым медведем — снять какой-то предмет одежды и отбросить его в сторону, а затем аккуратно пятиться назад. В этой ситуации Шаведдинов должен справиться, так как тактикой «вбросить и сдать назад» неоднократно пользовался в обычной жизни.

Во время службы соратник Навального сможет освоить новые навыки. Например, Шаведдинов наверняка научится готовить и займется спортом — для военнослужащих в этом плане созданы все условия. Можно посещать тренажерный зал, бассейн, ходить на лыжах. Также Шаведдинова научат стрелять, различать погодные опасности и степень плотности льда.

По возвращении новоиспеченный призывник при желании сможет победить Навального в беге или произвести впечатление на беглого олигарха Михаила Ходорковского на заграничных лыжных курортах. Только велика вероятность, что после общения с настоящими россиянами Шаведдинов пересмотрит свою позицию.

Напомним, в октябре менеджера проектов так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иногагентом в России) Руслана Шаведдинова задержали в Москве у одной из станций метро. Проверка документов показала, что он является злостным уклонистом от армии. Как пояснили в военкомате 25 декабря, Шаведдинов долго не являлся в суд. Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев рассказал, что 23 декабря состоялся повторный медицинский осмотр сотрудника ФБК, по результатам которого его признали здоровым.