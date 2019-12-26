Выхода из инфраструктурного кризиса Мурино для жителей и властей не предвидится

В редакцию Федерального агентства новостей обратилась семья, ставшая заложником совместной деятельности властей и девелоперов одного из самых проблемных городов-спутников Петербурга – Мурино. Их трагедия стала маркером общего местного кризиса инфраструктуры. Когда в семье родился ребенок инвалид, эти молодые и любящие друг друга люди не просили чиновников ни о чем, кроме одного – помочь устроить старшего сына в соседний детский сад, чтобы мать могла быть рядом с ребенком во время операции и тяжелейшей реабилитации. Они обращались к чиновникам и депутатам, к муниципальным, районным и региональным властям, и везде получали отказы. Почему устройство одного мальчишки в дошкольное учреждение стало нерешаемой проблемой в городе на границе с Петербургом, разбиралось Федеральное агентство новостей.

Слезы не помогут

Жизнь Бакуткиных похожа на жизнь большинства их соседей в Мурино – новорожденном городе, разрастающемся на бывших совхозных землях и ставшем уже именем нарицательным. Жилье здесь приобретают преимущественно молодые семьи. Квартиры в ипотеку, маленькие дети, много работы и война за «ресурсы», которыми здесь стали места в немногочисленных детских садах, школах, амбулаториях, на парковках, дорогах и других признаках цивилизации. Но в семье Бакуткиных случилась трагедия. Их младшая дочь Оливия родилась инвалидом, и даже простое перемещение с ней по улице становится проблемой. Малышке всего несколько месяцев, она уже начала активно шевелиться и при переноске в коляске или слинге рискует повредить специальное оборудование, благодаря которому живет. В феврале девочке предстоит первая операция, впереди у родителей – годы борьбы за здоровье ребенка. Пока мать сидит в декрете, воспитывает старшего сына Леву и занимается лечением Оливии, отец семейства работает сменами, трудовым сотрудником подразделения транспортной безопасности. Из-за необходимости помогать жене он не может теперь брать на работе дополнительные часы, что добивает и без того скромный доход семьи.

«Вчера возили одного ребенка по врачам, сегодня другого… Приезжаю домой — сын плачет, они обе тоже плачут. Это невыносимо, — делится с ФАН чувствами молодой отец Константин Бакуткин. — В феврале жена с дочкой лягут на операцию, а бабушка у нас болеет и не сможет водить сына в садик за несколько километров, нам обязательно нужно в соседний, иначе пропадем. Мы обращались в прокуратуру, к областному уполномоченному по правам ребенка, в отдел образования Всеволожского района, мы бьемся во все двери. На встрече начальница районного отдела образования, Екатерина Патрик, сказала жене, что «как бы мы там слезы ни лили», направлений они в ручном режиме не выдают, а длинные письма она не читает. Как она может работать в образовании? Что они за люди, которые сами говорят, что мы все «приходим и плачем», и им все равно, они ничего не делают?»

Бакуткины просят только одного: возможности устроить старшего сына в соседний детский сад. Ему еще нет и трех лет, и мальчика приходится возить в садик в Петербург, по прописке матери. Надежды попасть в дошкольное учреждение в самом Мурино у родителей изначально не было: по официальным данным в городе проживает около 50 тысяч граждан, фактически — более сотни тысяч человек, причем население стремительно растет. Государственных же детских садов здесь, как следует из ответа ФАН областного комитета по образованию, шесть, и вмещают они в общей сложности 3 327 воспитанников. Муринский ДСКВ № 1, место в котором Бакуткины пытаются выпросить у чиновников, сейчас посещает 302 ребенка.

Простые цифры

Статистически прояснить ситуацию с очередью в детские сады в поселении непросто. Как оказалось, в комитете по образованию Ленинградской области понятия не имеют, сколько всего в Мурино живет (или хотя бы прописано) детей дошкольного возраста. По крайней мере, именно так ответили ФАН на официальный запрос, переадресовав редакцию к муниципалам. А масштабы очереди, как следует из того же сообщения ведомства, скрыты в недрах системы электронной очереди (АИС АДС), так что обозначить эту статистику чиновники тоже не могут (или не хотят).

Что касается семьи Бакуткиных, в комитете разводят руками: помочь устроить мальчишку именно в тот садик, о котором идет речь, они не могут, поскольку мест там нет, а инвалидность младшего ребенка права на внеочередное зачисление по закону не дает. Правда, родителям предложили два альтернативных учреждения и одно строящееся.

«До одного из предложенных садиков три с половиной километра по навигатору добираться, но с учетом наших дорог это 6 километров, причем прямой транспорт туда не ходит, — поясняет Константин. — Туда надо часть пути проехать на маршрутке, потом идти либо через мост, либо дворами. Это минимум 50 минут своим ходом. А сейчас Оливия начала двигаться, оборудование на ней отклеивается и кровит, пока жена ее несет, что может быть опасно. А во второй садик добираться еще дальше. Ранее глава Низовский (глава Всеволожского района – прим. ФАН) вообще предложил нам садик в Лесновском, в 55 километрах от нас!»

«После нашего обращения к президенту нам буквально на днях с области предложили еще один вариант, но тот сад еще даже не введен в эксплуатацию, — продолжает собеседник ФАН. — Скоро февраль, жена с дочкой лягут на операцию, и мы не знаем, что делать с Левой. Нам нужен садик, куда можно доехать хотя бы на прямой маршрутке, куда наша бабушка, больной человек, все же сможет его водить, пока я на смене, а жена в больнице. Мы выплачиваем ипотеку, денег на няню или платные сады у нас нет. Я смогу максимум неделю взять отпуска, не больше. Потом, через несколько месяцев, будет еще одна операция, а между ними – ежедневные процедуры и реабилитация. И все эти чиновники, депутаты от нас только отмахиваются. В последнем ответе из администрации даже нет ни упоминаний о том, что в семье есть ребенок-инвалид».

В комитете по образованию Ленинградской области ФАН рассказали, что для решения проблемы дефицита мест в детские сады Мурино предпринимаются все меры, которые вообще возможно предпринять в случае с этим поселением.

«По информации, предоставленной комитетом по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, с целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей от 3-х до 7-ми лет, которые не посещают муниципальные детские сады, в районе принято решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде ежемесячных выплат (с 01.01.2019 года размер выплаты составляет 9 555 рублей в месяц)», — заверили в ведомстве.

Таких «счастливчиков», правда, в стотысячном городе нашлось немного – всего 130 граждан, к тому же семья Бакуткиных на субсидии в любом случае рассчитывать не может, поскольку их старший сын трехлетнего возраста не достиг.

«Развивается сеть частных образовательных учреждений, имеющих лицензию, которые субсидируются из областного бюджета, — обтекаемо добавили в комитете. — В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25.10.2019 № 504 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в Ленинградской области», с 01 января 2020 года будет предоставляться дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, постоянно зарегистрированным на территории Ленинградской области, в отношении детей в возрасте от 1,5 до 7 лет не обеспеченных местом в дошкольной образовательной организации. На территории Всеволожского района в 2020 году рассматривается вопрос об организации семейных групп, как структурных подразделений образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования. В целях реализации данного проекта создана рабочая группа для разработки пакета муниципальных нормативных актов по организации семейных групп».

Кроме того, как следует из ответа, в ближайшие два года в Мурино должны ввести в эксплуатацию еще четыре государственных садика на 280 мест.

С учетом, что за последние девять лет население выросло более, чем в десять раз, а девелоперы продолжают шпиговать его громадными «человейниками», такие перспективы выглядят не слишком оптимистично. Молодые семьи выкручиваются, как могут: в большинстве случаев матери сидят с детьми до школы, пока мужья зарабатывают деньги, или же отдают всю свою зарплату на частные садики.

А в это время в замке

Гиганты жилых комплексов в Мурино строятся так плотно, что впихивать школы, детсады и амбулатории, способные удовлетворить потребности многочисленных жителей, просто некуда, что ясно видно даже по карте. Но застройщиков это не останавливает, ведь из каждого клочка земли нужно выжать максимум выгоды.

Что касается муниципальной власти, на которую как бы «кивают» в области, то после получения статуса городского поселения и последних выборов вместо долгожданного решения проблем поселения она сосредоточилась на междоусобных войнах. К моменту работы над материалом, то есть к концу декабря, в Мурино нет ни устава, ни главы администрации, ни главы совета депутатов, да и бюджет города до сих пор не принят.

Так, бывший глава Мурино Валерий Гаркавый, при котором Мурино все эти годы зарастало непроходимыми каменными джунглями, и у которого область неоднократно требовала привести нормативы землепользования в соответствие с региональными нормативами, в 2019 году чудесным образом смог проскользнуть в новый совет депутатов. И даже быстренько «обезглавить» его через суд, подав в компании со своим бывшим коллегой Владимиром Брезгуном иск на нового главу поселения Дмитрия Кузьмина. Решение Всеволожского суда вступит в силу 11 января.

Вместе с Гаркавым попасть в новый состав совета из прежнего созыва удалось всего нескольким его товарищам по прошлому созыву. Что касается новых народных избранников, до выборов исправно боровшихся «за все хорошее против всего плохого», то они явно дезориентированы во времени и пространстве и не в состоянии даже защитить себя юридически. Так что, пока в городе-человейнике происходят большие трагедии маленьких жителей, старая и новая власть выясняют отношения и решают, кто из них останется у руля. А жилые комплексы, разумеется, продолжают строиться, заполняя собой бывшие совхозные земли.