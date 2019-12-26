Жертва «подмосковного Отелло» показала шрамы в новой откровенной фотосессии

Москва, 26 декабря. Маргарита Грачева, которую в 2017 году изувечил ревнивый муж, поделилась в Сети кадрами своей новой откровенной фотосессии, где показала оставленные мучителем шрамы, и призвала не обелять насильников.

Жертва «подмосковного Отелло» опубликовала «ВКонтакте» снимки, на которых предстала в одном черном боди, демонстрирующем фигуру, и вместе с ней — оставленные на теле бывшим супругом шрамы и бионический протез вместо правой кисти.

«Хейтеры и люди, которые любят обвинять, осуждать, находить в таких фотосессиях обоснование поступка, который совершил мой бывший муж (сама виновата, раз такие фотографии, значит, руки отрубил за дело), сразу проходите мимо! Я считаю, что такому нет никаких объяснений!» – цитирует текст из поста Грачевой РИАМО.

Женщина вспомнила несколько резонансных случаев в России, в результате которых от рук мужчин пострадали представительницы слабого пола, и призвала общество «не обелять насильников, а рассуждать по-взрослому».

Ранее Грачева высказалась против поддержки доцента-убийцы Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении своей аспирантки, напоминает «Подмосковье сегодня». Она заявила, что поддерживать убийцу нельзя, и никаких оправданий для его поступка нет.

Напомним, Маргарита Грачева лишилась руки после жестоких истязаний со стороны своего супруга в декабре 2017 года. Мужчина похитил супругу и издевался над ней в лесу. Он нанес жене около десяти ударов топором по запястьям и кистям. Шрамы от нанесенных ревнивцем ранений также остались на бедре жертвы.