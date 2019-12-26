Пелагея заявила о расставании с хоккеистом ЦСКА

Москва, 26 декабря. Российская исполнительница Пелагея объявила о расставании с форвардом столичного ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом артистка в четверг написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам 33-летней певицы, все делают ошибки, но о трех годах совместной с хоккеистом жизни она совершенно не жалеет, передает телеканал «360».

«Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси», — отметила артистка.

Российская исполнительница выразила надежду, что бракоразводный процесс пройдет без осложнений. При этом отметила, что в этом мероприятии мало хорошего, передает НСН.

«Мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено», — резюмировала певица.

Напомним, свадьба Телегина и Пелагеи состоялась летом 2016 года, а в январе 2017 года у них родилась дочь Таисия.

Форвард Телегин выступает за армейцев в течение пяти лет — с 2014 года. В прошлом сезоне он в составе красно-синих завоевал Кубок Гагарина. В общей сложности спортсмен провел в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 305 матчей и набрал 83 очка. В активе 27-летнего форварда 33 шайбы и 50 результативных передач.