Премьеру спектакля-концерта «От винта!» покажут на Новой сцене Александринского театра

Санкт-Петербург, 26 декабря. В воскресенье, 29 декабря, на Новой сцене Александринского театра пройдет премьерный показ спектакля-концерта «От винта!».

Программа включит в себя зажигательные саундтреки из мультсериалов «Смешарики» и «Летающие звери». Шоу придется по вкусу и петербургским малышам, и их родителям, уверена композитор, педагог, основатель и художественный руководитель Музыкального театра детей Марина Ланда, передает интернет-телевидение «Город+».

«Мы с Сергеем Васильевым вдвоем написали первые песни к «Смешарикам» 17 лет назад. Приглашаем маленьких и больших зрителей на уникальную музыкальную встречу, на которой мы вспомним его историю. Будет множество сюрпризов, равнодушным не останется никто», — рассказала она.

К исполнению лучших песен из мультсериала присоединятся актеры Музыкального театра детей и специальный гость— артист театра и кино Сергей Мардарь. В режиме реального времени он озвучит фрагменты «Смешариков» голосами нескольких полюбившихся персонажей. Звуковое сопровождение будет организовано джазовым оркестром «СмешБэнд» и Большим стереофоническим оркестром.

Ранее ФАН сообщал, что Московский губернский театр презентовал премьеру новогоднего спектакля по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».