«Открытая Россия» Ходорковского отчитывает сотрудников за прошедшие без арестов митинги

Москва, 26 декабря. Бывший организатор митингов «Открытой России» (нежелательная в РФ организация Михаила Ходорковского) Мария Баронова призналась, что решила разорвать все связи с «оппозицией», как только узнала об их целях и методах. Об этом она рассказала во время стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу», который провели Мария Бутина и Виталий Серуканов.

Баронова отметила, что либералы часто говорят о помощи задержанным, однако на деле ее не оказывают. Напротив, они больше заинтересованы в посадках, чем в том, чтобы протест прошел мирно и без нарушений. Девушка привела в пример акцию у администрации президента, которая состоялась 29 апреля 2017 года. Баронова поняла, что ее бюджета не хватит на то, чтобы вызволить всех задержанных, поэтому обратилась в мэрию, МВД и ФСБ, чтобы избежать арестов. После этого руководство из «Открытой России» отчитало свою сотрудницу за то, что по итогам митинга никто не сел.

Бывший замглавы московского штаба Алексея Навального и бывший юрист ФБК Виталий Серуканов в свою очередь вспомнил, что от организаторов митингов всегда требовали устроить «большую бузу», чтобы протестующие перекрыли дорогу или устроили стычку с полицией. При этом во время митинга 26 марта 2017 года Навальный для защиты тысячи арестованных выделил всего пятерых адвокатов. Двое из них впоследствии поехали к Леониду Волкову, один — к Навальному, еще двое занялись защитой ФБК в рамках дела об отмывании денег. Участники же митинга оказались брошенными на произвол судьбы.

Бутина со своей стороны добавила, что участники протестного движения нередко перехватывают друг у друга инициативу, меняя формат мероприятия, чем подвергают риску людей. Она рассказала, как во время одного из митингов националист Андрей Савельев вышел на сцену и стал подбивать толпу на вооруженный протест, хотя заявленная акция была мирной.

Напомним, что летом этого года в Москве прошла серия несогласованных митингов, которые «оппозиция» устроила в знак протеста против снятия с выборов в Мосгордуму либеральных кандидатов. Причиной снятия с выборов стала подделка подписей избирателей и другие нарушения.Сторонники Навального Любовь Соболь и Георгий Албуров получили 2 млн штрафов по двум искам за убытки, которые они нанесли городу.