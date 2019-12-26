Косачев назвал данью моде заявление Эрдогана о «российских наемниках» в Ливии

Москва, 26 декабря. Заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о «российских наемниках», которые якобы присутствуют в Ливии — дань нынешней моде, считает член Совета Федерации России Константин Косачев.

Так, Анкара заявляет, что без нее проблемы урегулирования ситуации в Ливии не будут решаться, добавил парламентарий.

Он также высказался о словах турецкого президента про присутствие двух тысяч «российских наемников» в Ливии.

«Что касается приводимых Эрдоганом в пользу своего решения о направления войск в Ливию аргументов о якобы присутствии в этой стране аж 2000 российских наемников, то это, скорее, дань нынешней международной моде: везде видеть Россию и приводить ее действия в качестве оправдания собственных», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он считает некорректным подобного рода заявления с учетом отношений Турции и России.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в операции против террористов в Ливии участвует ЧВК «Вагнера», однако доказательств этому нет. При этом известно, что Турция, которая поддерживает террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, поставляет боевикам оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Эксперты убеждены, что Эрдоган эксплуатирует сообщения о ЧВК «Вагнера», чтобы оправдать введение турецких войск в Ливию.