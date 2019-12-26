В СФ объяснили, почему поставки Су-57 ВКС РФ после тестов в Сирии пойдут на пользу армии

Москва, 26 декабря. Поставки нового поколения Су-57 подразделениям ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике пойдут на пользу всей российской армии. Об этом заявил журналистам член комитета Совета Федерации по международным делам Франц Клинцевич.

«Это испытание техники, получение опыта летчиками в реальных боевых условиях. Решая крупнейшую мировую задачу об уничтожении мирового терроризма, Россия, в отличие от других мировых стран, также получила возможность дать боевой опыт своим военнослужащим», — подчеркнул Клинцевич.

По мнению российского сенатора, все указанное бесспорно послужит очень сильным толчком к увеличению заказов оборонной продукции РФ.

Клинцевич обратил внимание на то, что российские военнослужащие, которые пребывали в САР, получили бесценный опыт, навыки в перспективе могут пригодиться при участии в военных конфликтах, пишет «Инфореактор».

Напомним, в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что новые виды ракет и бомб испытали на Су-57 в Сирийской Арабской Республике. Военный министр отметил, что суммарно в САР было апробировано 359 различных образцов модернизированного вооружения.

Ранее генеральный директор отечественной корпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал о масштабных поставках истребителей пятого поколения Су-57 в авиационные войска РФ.