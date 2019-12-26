Новый герой появится в седьмом сезоне «Сватов»

Москва, 26 декабря. Седьмой сезон популярного комедийного сериала «Сваты» порадует зрителей появлением нового персонажа, которого ранее не было в проекте.

Как узнали СМИ, актерский состав пополнил Михаил Трухин, известный по ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы» и «Улицы разбитых фонарей». Артист исполнит роль директора сельского клуба Палыча.

Предполагается, что новый герой появится в серии, посвященной свадьбе Жени Ковалевой (Анна Кошмал). Она станет супругой иностранца Джека (Андрей Бирин).

В середине октября появилась информация, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» оказались под угрозой из-за массового ухода актеров. Об отказе участвовать в проекте, как писали СМИ, заявили сразу несколько актеров, в том числе Анна Кошмал и Людмила Артемьева.

Говорилось и о решении Николая Добрынина, но затем эту информацию опровергла его супруга Екатерина Комиссарова.

Недавно актер Федор Добронравов, сыгравший в «Сватах» роль Ивана Будько, развеял сомнения фанатов, объявив, что новый сезон все же выйдет на экраны. Он уточнил, что съемки продолжения полюбившейся многим истории идут полным ходом.

Звезда сериала также успокоил фанатов, заявив, что название останется прежним и в проекте, помимо хорошо знакомых героев, появятся новые персонажи.

«Насколько я знаю, актерский состав не претерпит никаких сильных изменений, все остальное надуманно», — подчеркнул он.

Как напоминает «Вечерняя Москва», сериал выходил с 2008 года и приостановил съемки новых серий в 2013 году.