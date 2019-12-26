Новую боевую машину Украины по стандартам НАТО испытали в стрельбе водой

Киев, 26 декабря. Испытания разработанной по стандартам НАТО самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдан», прошли на полигоне в Днепропетровской области Украины. Видео тестирования опубликовано в Facebook-аккаунте компании «Украинская бронетехника».

Вооруженная 155-миллиметровым калибром САУ «Богдан» является первой украинской системой, соответствующей требованиям Североатлантического альянса. Гаубица оснащена автоматической системой наведения на контроллерах Siemens SIPLUS и SIMATIC HM.

На так называемом «нулевом» этапе самоходное оружие испытали в стрельбе водой. Проверка гидрообстрелом позволяет увидеть работу механизмов.

Затем гаубица прошла проверку инертными боеприпасами и в конце — боевыми. На Украине утверждают, что в ходе испытаний подтвердились возможности САУ по ведению огня со скоростью до шести выстрелов в минуту. Максимальная дальность при выполнении стрельб активно-реактивным снарядом составляет 60 километров.

Испытания проводились с выполнением выстрелов без присутствия в кабине установки людей.

Как уточняет «Военное обозрение», САУ «Богдан» была совместно разработана компанией «Украинская бронетехника» и КЗТС, Краматорским заводом тяжелого станкостроения. В качестве шасси для гаубицы выступает автомобильная платформа КрАЗ-63221 с колесной формулой 6х6, на ней перевозится контейнер с двумя десятками боеприпасов. Кабина автомобиля бронируется.

В августе прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что страна в виде САУ «Богдан» получила новое мощное оружие, которого не было ранее ни у ВС государства, ни у советской и даже современной российской армии. Турчинов посоветовал «врагам Украины» хорошо запомнить эту установку.