Сообщения о «танцующей на шесте» Заворотнюк вывели из себя родственников актрисы

Москва, 26 декабря. Родственники известной актрисы Анастасии Заворотнюк обрушились с критикой на журналистов, написавших про то, что телезвезда якобы ничем не болеет и танцует «на шесте».

Семью Заворотнюк такие сообщения вывели из себя, и в группе поддержки «прекрасной няни» в Instagram появился большой пост, в котором журналистов называют нечистоплотными «моральными уродами».

«После таких как вы хочется продезинфицировать помещение. Жаль, что моральное уродство не лечится. И вот такое бесполезное существо, не научившееся ничему, кроме как нечленораздельно мычать из кустов, обитает где-то рядом с нами. Пусть в новом году воздастся по заслугам», — говорится в сообщении.

Далее автор поста приводит в пример детский стишок про икоту и Федота, высказывая желание, чтобы все, что происходит с Заворотнюк, перешло к журналистам. Предположительно речь идет об онкологическом заболевании. Согласно предварительным данным, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» несколько месяцев назад был диагностирован рак, и с тех пор она проходит лечение. Некоторые полагают, что причиной онкологического заболевания стала процедура ЭКО или попытка омолодиться с помощью стволовых клеток.

Семья актрисы решила хранить молчание, чем поспособствовала распространению самых разных слухов. Впрочем, появившуюся недавно информацию о том, что Заворотнюк якобы оказалась парализована, паблик «Поддержка Заворотнюк» опроверг без уточнения подробностей.