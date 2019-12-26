Переговоры России и Украины по транзиту газа стартовали в Вене

Вена, 26 декабря. «Газпром» и «Нафтогаз» проводят в австрийской столице переговоры по газу. На встрече присутствуют глава российской компании Алексей Миллер и руководство госкомпании Украины.

Основной темой встречи станет продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года, поскольку действующее десятилетнее соглашение истекает в конце года.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко говорил о том, что на встрече 26 декабря будет согласован окончательный вариант договора. Также он выразил надежду, что сторонам удастся подписать соглашение 27 декабря, и отмечал, что при необходимости работа в этом направлении будет продолжена в выходные дни.

Министр энергетики России Александр Новак сообщал, что РФ рассчитывает финализировать документы для продолжения газового транзита в ближайшие выходные.

Напомним, контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает 31 декабря. Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского топлива в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года.